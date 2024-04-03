Forbes 2024 en zenginler listesinde yer alan Türkler
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Forbes'un milyarderler listesinde Türkiye'den 27 kişi yer alıyor.
38'nci kez yayımlanan en zenginler listesinde dünya çapındaki milyarderler yer alıyor.
Listeye bu sene 141 kişinin de katılmasıyla sayı 2 bin 781'e çıktı.
Listenin ilk sırasında en zengin olarak 233 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault yer alıyor. Arnault, ikinci kez dünyanın en zengini olarak listede ilk sırada yer alıyor.
Türkiye'den listeye giren 27 kişinin, 23'ü erkek 4'ü kadın yer aldı. 2 isim ise bu sene ilk kez listeye girdi.
Listeye giren iki yeni isim 2410. sıradan, 1.2 milyar servetle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü 2542. sıradan 1.1 milyar servetle Haluk Bayraktar oldu.
Listedeki isimler, servetleri ve sıralamaları şu şekilde:
Şaban Cemil Kazancı, 920. sıra, 3 buçuk milyar dolar
İpek Kıraç, 1062. sıra, 3.1 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel, 1104. sıra, 3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu, 1187. sıra, 2.8 milyar dolar
Erman Ilıcak, 1238. sıra, 2.7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç, 1238. sıra, 2.7 milyar dolar
Ali Erdemoğlu, 1330. sıra, 2 buçuk milyar dolar
Ferit Faik Sahenk, 1380. sıra, 2.4 milyar dolar
Hamdi Ulukaya, 1438. sıra, 2.3 milyar dolar
Filiz Sahenk, 1496. sıra, 2.2 milyar dolar
Mustafa Küçük, 1623. sıra, 2 milyar dolar
Sezai Bacaksız, 1694. sıra, 1.9 milyar dolar
Nihat Özdemir, 1694. sıra, 1.9 milyar dolar
Mehmet Sinan & Family Tara, 1694. sıra, 1.9 milyar dolar
Ali Metin Kazancı, 1945. sıra, 1.6 milyar dolar
Ahmet Çalık, 2046. sıra, 1 buçuk milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı, 2046. sıra, 1 buçuk milyar dolar
Hamdi Akın & Family, 2152.sıra, 1.4 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı, 2287. sıra, 1.3 milyar dolar
Mehmet Aydınlar, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar
Selçuk Bayraktar, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar
Aydın Doğan, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar
Deniz Sahenk, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar
Haluk Bayraktar, 2545. sıra, 1.1 milyar dolar
Murat Vargı, 2692. sıra, 1 milyar dolar