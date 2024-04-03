Forbes 2024 en zenginler listesinde yer alan Türkler

Forbes'un milyarderler listesinde Türkiye'den 27 kişi yer alıyor.

38'nci kez yayımlanan en zenginler listesinde dünya çapındaki milyarderler yer alıyor.

Listeye bu sene 141 kişinin de katılmasıyla sayı 2 bin 781'e çıktı.

Listenin ilk sırasında en zengin olarak 233 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault yer alıyor. Arnault, ikinci kez dünyanın en zengini olarak listede ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'den listeye giren 27 kişinin, 23'ü erkek 4'ü kadın yer aldı. 2 isim ise bu sene ilk kez listeye girdi.

Listeye giren iki yeni isim 2410. sıradan, 1.2 milyar servetle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü 2542. sıradan 1.1 milyar servetle Haluk Bayraktar oldu.

Listedeki isimler, servetleri ve sıralamaları şu şekilde:

Şaban Cemil Kazancı, 920. sıra, 3 buçuk milyar dolar

İpek Kıraç, 1062. sıra, 3.1 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel, 1104. sıra, 3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu, 1187. sıra, 2.8 milyar dolar

Erman Ilıcak, 1238. sıra, 2.7 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç, 1238. sıra, 2.7 milyar dolar

Ali Erdemoğlu, 1330. sıra, 2 buçuk milyar dolar

Ferit Faik Sahenk, 1380. sıra, 2.4 milyar dolar

Hamdi Ulukaya, 1438. sıra, 2.3 milyar dolar

Filiz Sahenk, 1496. sıra, 2.2 milyar dolar

Mustafa Küçük, 1623. sıra, 2 milyar dolar

Sezai Bacaksız, 1694. sıra, 1.9 milyar dolar

Nihat Özdemir, 1694. sıra, 1.9 milyar dolar

Mehmet Sinan & Family Tara, 1694. sıra, 1.9 milyar dolar

Ali Metin Kazancı, 1945. sıra, 1.6 milyar dolar

Ahmet Çalık, 2046. sıra, 1 buçuk milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı, 2046. sıra, 1 buçuk milyar dolar

Hamdi Akın & Family, 2152.sıra, 1.4 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı, 2287. sıra, 1.3 milyar dolar

Mehmet Aydınlar, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar

Selçuk Bayraktar, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar

Aydın Doğan, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar

Deniz Sahenk, 2410. sıra, 1.2 milyar dolar

Haluk Bayraktar, 2545. sıra, 1.1 milyar dolar

Murat Vargı, 2692. sıra, 1 milyar dolar