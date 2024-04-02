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Haluk ve Selçuk Bayraktar, Forbes 2024 dünya milyarderler listesine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haluk ve Selçuk Bayraktar, Forbes 2024 dünya milyarderler listesine girdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listede, Haluk ve Selçuk Bayraktar dahil Türkiye'den 27 kişi yer aldı.

Dünyaca ünlü Forbes dergisi dünyanın en zengin insanlarının listesini yayınladı. Listede Türkiye'den 23 erkek ve 4 kadın yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ilk sırada yer aldı. Ülker'in servetinin bir yılda 19 milyon dolar gerileyerek 5 milyar dolar olarak kayda geçtiği belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 3,7 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç gelirken, üçüncü sırada 3,6 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel bulunuyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 3,3 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mustafa Rahmi Koç ise 3,2 dolarla beşinci oldu.

Baykar Teknoloji patronu 44. yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.

45. yaşındaki Haluk Bayraktar da 1,1 milyar doalrlık servetiyle Türkiye'nin 27., dünyanın 2545. en zengin ismi oldu.

Geçen sene milyarderler listesinde yer alan Turgay Ciner ve Hanifi Öksüz ise bu yılki listede yer almadı.

Haluk ve Selçuk Bayraktar, Forbes 2024 dünya milyarderler listesine girdi - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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