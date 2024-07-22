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Futbolda darbeye bağlı sakatlıklar ortalama 1-2 hafta sürer! İşte sakatlık türüne göre iyileşme süreleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Futbolda darbeye bağlı sakatlıklar ortalama 1-2 hafta sürer! İşte sakatlık türüne göre iyileşme süreleri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano maçı öncesi darbeye bağlı sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı. Futbolda bu tür sakatlıkların iyileşme süreleri ise sakatlığın türüne göre değişiklik gösteriyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maç öncesinde yeni transfer Allan Saint-Maximin'den kötü haber geldi. Antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan Fransız oyuncu, İsviçre deplasmanına götürülmeyecek.

DARBEYE BAĞLI SAKATLIK NE KADAR SÜRER?

Darbeye bağlı sakatlıkların iyileşme süreleri, sakatlığın türüne ve ciddiyetine göre değişiklik göstermektedir. Hafif bir darbeye bağlı sakatlık ortalama 1-2 hafta sürmektedir. İşte bu tür darbeye bağlı sakatlıkların genel iyileşme süreleri:

Kas ve Bağ Zedelenmeleri Ne Kadar Sürer?

Hafif kas ve bağ zedelenmeleri genellikle birkaç günden birkaç haftaya kadar iyileşir. RICE yöntemi (dinlenme, buz, kompresyon ve elevasyon) bu tür sakatlıklarda yaygın olarak kullanılır.

Burkulma ve Gerilmeler Sonucu Sakatlık Ne Kadar Sürer?

Hafif burkulmalar ve gerilmeler 1-3 hafta arasında iyileşir. Orta dereceli burkulmalar 3-6 hafta sürebilir. Şiddetli burkulmalar ve gerilmeler ise birkaç ay sürebilir ve bazen cerrahi müdahale gerektirebilir.

Futbolda darbeye bağlı sakatlıklar ortalama 1-2 hafta sürer! İşte sakatlık türüne göre iyileşme süreleri - 1. Resim

Kontüzyonlar (Darbeye Bağlı Ezilmeler) Ne Kadar Sürer?

Hafif kontüzyonlar genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında iyileşir. Daha ciddi kontüzyonlar ise birkaç hafta sürebilir.

Yumuşak Doku Hasarları Ne Kadar Sürer?

Yumuşak doku hasarları, darbenin şiddetine ve bölgesine bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN NEDEN SAKATLANDI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, dün yapılan antrenmanda yaşadığı darbeye bağlı sakatlık nedeniyle İsviçre deplasmanına götürülmeyecek. Yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı ve Lugano maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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