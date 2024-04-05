Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta sonu Pazar günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa’da oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi maçın detayları merak ediliyor. ATV’den canlı olarak yayınlanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa’da iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı ve maçın saat kaçta başlayacağı belli oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacaktır. Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINA U19 İLE Mİ ÇIKACAK?

Fenerbahçe’nin, maçın ertelenmesi ve yabancı hakem isteği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmişti. Fenerbahçe İkinci Başkanı Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba Adana Demirspor maçının oynandığı gün TFF'nin taleplerini reddetmesi durumunda Galatasaray karşısında U19 takımlarının yer alacağını söylemişti.

Fenerbahçe'de alınan karara göre sarı lacivertliler maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılmayacak. Ayrıca Fenerbahçe kafilesi maçın oynanacağı gün 16.30 uçağıyla şehre gidecek.

Fenerbahçe U19 Takımı, U19 Elit A Ligi 1. Grup’ta lider durumda. Sarı lacivertlilerin Süper Kupa’nın olduğu gün Dereağzı’nda Giresunspor ile maçı var. TFF, bu maçı ertelemeyi reddetti. Takım ikiye bölünecek, dokuzu Urfa’ya gönderilecek.

Fenerbahçe ile TFF’nin fikstürü birbirini tutmuyor. TFF’ye göre sarı lacivertlilerin ilk maçı 7 Nisan’da Süper Kupa. Oysa Fenerbahçe, 11 Nisan’da Yunanistan’da oynayacağı Olimpiakos maçının hazırlıklarına başladı. Yönetici Erol Bilecik, “A takımımızı bir gün Şanlıurfa’ya götürerek şehrin gönlünü alacağız” dedi.

Süper Kupa maçına yönelik bir açıklama yapan TFF, “F.Bahçe’ye Olimpiakos maçları sebebiyle ligdeki Karagümrük maçını ileri bir tarihe ertelemeyi teklif ettik, kabul edilmedi. Kupa maçının tarihi iki kulüp yetkililerinin katılımıyla belirlendi. Maç 7 Nisan’da oynanacaktır” ifadelerini kullandı.