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Geçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan ve tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun açıklanması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan ve tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır&#039;ın sağlık durumunun açıklanması bekleniyor
Kadir İnanır, Sağlık, Hastane, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçamın ünlü isimlerinden olan Kadir İnanır, geçen ay evinde geçirdiği inme sonucu operasyona alınmıştı. 29 Mayıs günü yeniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmasıyla beraber sağlık durumu nasıl, hasta mı araması yapıldı.

Televizyonların efsane isimlerinden olan Kadir İnanır geçirdiği rahatsızlık sonucu ameliyata alınmıştı. Bugün ise yeniden rahatsızlık geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise son durumunu merak ederken neyi var, iyileşti mi araştırıyor.

İnanır, geçen ay geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi edildikten sonra taburcu edilmişti. Ekol TV'nin özel haberine göre, bugün tekrar hastalanmasının ardından Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken kısa süre içerisinde doktorlar tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan ve tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun açıklanması bekleniyor - 1. Resim

Jülide Kural'ın açıklaması ise şöyle oldu: "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak"

Beykoz'da olan evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavi edilen isim, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olmuştu. Beyne pıhtı atması sebebiyle inme geçirmesinden dolayı operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. 27 Mart'ta entübe edilen oyuncu, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak 4 Nisan'da taburcu edilmişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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