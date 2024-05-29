Geçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilerleyen saatlerde bir bilgilendirmenin yapılacağı aktarıldı.

75 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır'ın beyninde pıhtı attığı öğrenilmiş, operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı. İnanır'ın yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

DOKTORLARI AÇIKLAMA YAPACAK

Ekol Tv'de yer alan habere göre, bugün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle evinden hastaneye kaldırılan İnanır'ın şu anki sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorların ilerleyen saatlerde detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

JÜLİDE KURAL: GERÇEK BİLGİYİ PAYLAŞACAĞIM

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk bilgi 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Kural açıklamasında "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.

BEYNİNDE PIHTI ATMIŞTI

24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmıştı.

4 NİSAN’DA TABURCU EDİLMİŞTİ

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla bire bir temas kuran ve toparlama sürecine giren oyuncu, 4 Nisan’da taburcu edilmişti.