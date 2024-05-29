Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Ceren Karakoç, Kanser Tedavisi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar tarafından Gülşah Çomoğlu öldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Kasaba Doktoru, Yüksek Sosyete gibi yapımlarda yaptığı rollerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun hayati durumu merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç tarafından Gülşah Çomoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Karakoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" dedi.

GÜLŞAH KARAKOÇ KİMDİR?

11 Mart 1986 tarihinde doğan Gülşah Çomoğlu, Fox TV ekranlarında yayınlanan Unutma Beni dizisinde uzun yıllar boyunca rol aldı.

Yüksek Sosyete ve Behzat Ç. dizilerinde yaptığı roller ile adından söz ettiren ünlü oyuncunun 2 yaşında Pera adında bir kızı bulunuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Göl suları çekilince Selçuklu sarayı ortaya çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Mayıs Fethin 571.yıl dönümünde otobüs, vapur, metro, metrobüsler ve tramvay, ücretsiz oldu! Marmaray ise bedava değil - Haberler29 Mayıs Fethin 571.yıl dönümünde otobüs, vapur, metro, metrobüsler ve tramvay, ücretsiz oldu! Marmaray ise bedava değilUniversity Florida’yı tam bursla kazanan Muhammet Enes Bilek, Elazığ’da yaşıyor - HaberlerUniversity Florida’yı tam bursla kazanan Muhammet Enes Bilek, Elazığ’da yaşıyorİlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacak - Haberlerİlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacakMilletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek - HaberlerMilletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecekBaşakşehir'den ayrılan Mahmut Tekdemir, futbol hayatına Eroğluspor altyapısında başladı - HaberlerBaşakşehir'den ayrılan Mahmut Tekdemir, futbol hayatına Eroğluspor altyapısında başladıGelinim Mutfakta'da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı - HaberlerGelinim Mutfakta'da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...