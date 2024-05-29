Kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
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Vatandaşlar tarafından Gülşah Çomoğlu öldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Gülşah Çomoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Kasaba Doktoru, Yüksek Sosyete gibi yapımlarda yaptığı rollerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.
Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun hayati durumu merak ediliyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç tarafından Gülşah Çomoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.
Karakoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" dedi.
GÜLŞAH KARAKOÇ KİMDİR?
11 Mart 1986 tarihinde doğan Gülşah Çomoğlu, Fox TV ekranlarında yayınlanan Unutma Beni dizisinde uzun yıllar boyunca rol aldı.
Yüksek Sosyete ve Behzat Ç. dizilerinde yaptığı roller ile adından söz ettiren ünlü oyuncunun 2 yaşında Pera adında bir kızı bulunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi