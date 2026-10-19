Gelinim Mutfakta Yeşim neden yok, eşi Erdi Öksüz'e ne oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Yeşim'in programdaki geleceği merak konusu oldu. Fenomen kayınvalide Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz'ün İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğramasının ardından yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündemine geldi. Yarışma çekimleri sırasında alınan haberin 16 Ekim'de ekrana gelmesiyle Yeşim'in yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başlandı.

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Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim 2026 Cuma günü yayınlanan bölümünde yaşanan gelişmeler, yarışmanın takipçilerini üzdü. Uzun süredir programda yer alan Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz, çekimler sırasında aldıkları haberin ardından zor anlar yaşadı. Yaşanan olayın ardından yeni haftanın yarışmacı kadrosunda değişiklik olması, Yeşim'in programa devam edip etmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz'ün uğradığı saldırının ayrıntıları ve son sağlık durumu da araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Yeşim, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayan yeni haftanın yarışmacı kadrosunda yer almıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Cemile, Beyza ve Tuğba mücadeleye devam ederken yeni yarışmacı olarak Almeda Baylan ve kayınvalidesi Şaduman Hanım programa katıldı. Yeşim'in yeni haftada bulunmaması, 16 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyicilerin dikkatini çekti. Fenomen kayınvalide Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz'ün silahlı saldırıya uğradığı haberi, yarışmanın çekimleri sırasında aileye ulaştı. Haberi alan Beyhan Öksüz ve Yeşim büyük üzüntü yaşarken çekimlerden ayrılarak hastaneye gitti.

Programın sunucusu Aslı Hünel, Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan'ın bir süre programa devam etmeyeceklerini açıkladı. Yeşim, geçtiğimiz haftayı 63 puanla ikinci sırada tamamlarken 19 Ekim'de başlayan yeni haftada yerini Almeda aldı.

Gelinim Mutfakta Yeşim neden yok, eşi Erdi Öksüze ne oldu?

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM'İN EŞİ ERDİ ÖKSÜZ'E NE OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu ve Yeşim'in eski eşi Erdi Öksüz, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. İlk olarak 1 Ekim 2026 tarihinde gündeme gelen olaya ilişkin haberde, Kadıköy'deki Halitağa Caddesi ile Elmalıçeşme Sokak çevresinde yaşanan tartışmanın ardından silah kullanıldığı belirtildi. İddiaya göre taraflar arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olay sırasında Erdi Öksüz'ün bacağına ve kalçasına üç kurşun isabet etti. Yaralanan Öksüz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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