Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyhan Öksüz’ün oğluna silahlı saldırı! Nedeni belli oldu

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan kayınvalide Beyhan Öksüz, oğlu E.Ö.’nün İstanbul Kadıköy’de silahlı saldırıya uğramasıyla büyük üzüntü yaşadı. Çıkan tartışma sırasında bacağına ve kalçasına 3 kurşun isabet eden E.Ö., hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olayın nedeni ve şüpheliler ortaya çıkarıldı.

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Olay, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. ile daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan S.Ç. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö.’ye silahla ateş edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; vücuduna 3 kurşun isabet eden E.Ö., bacağından ve kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü: Kadıköyanlik (instagram)

ÇEKİMLER SIRASINDA HABERİ ALDI

Oğlunun vurulduğunu program çekimleri sırasında öğrenen Beyhan Öksüz, gelini Yeşim ile birlikte hastaneye gitti. E.Ö.’nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

SALDIRININ NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada saldırının detayları ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde E.Ö.’nün, S.Ç. ile daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirlendi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen tüm şüpheliler, 1 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda silahı kullandığı belirlenen M.A.’nın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ise çöp konteynerinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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