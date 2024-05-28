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Gelinim Mutfakta'da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta&#039;da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı
Nursel Ergin, Seda, Gelinim Mutfakta, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Seda ve kayınvalidesinin yer almaması üzerine seyirciler neden yok, elendi mi sorularına cevap aradı. İzleyicilerin neden olmadığı hakkında sorularının üzerine Nursel Ergin, açıklamada bulundu.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında bugün Seda'nın yer almamasının üzerine elenip elenmediği araştırılmaya başlandı. 

Gelinim Mutfakta'da Seda'nın eşinin rahatsızlanmasının ardından kayınvalidesi ile yarışmadan ayrıldı.

Ergin şu sözlerle duyurdu:

"Geçtiğimiz Cuma günü maalesef Seda'nın eşi aniden rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Seda programda olamadı. Sonrasında da maalesef haberler çok iç acıcı değil. Şimdiden büyük geçmiş olsun, çok ciddi bir rahatsızlık yaşıyor. Umarım bir an önce iyileşir."

Gelinim Mutfakta'da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı - 1. Resim

27 Mayıs günü yayınlanan bölümde kazanan 17 puan ile Damla oldu.

Damla 17, Kıymet 13, Zeynep 13 ve Gamze 4 puan ile günü tamamlamıştı.

Gelinim Mutfakta'da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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