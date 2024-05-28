Gelinim Mutfakta'da Seda, eşinin rahatsızlanması sebebiyle yarışmadan ayrıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 14:37 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 14:46 - Güncelleme:

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İlgili Haberler 27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Seda ve kayınvalidesinin yer almaması üzerine seyirciler neden yok, elendi mi sorularına cevap aradı. İzleyicilerin neden olmadığı hakkında sorularının üzerine Nursel Ergin, açıklamada bulundu.