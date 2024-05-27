27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 16:04 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 16:08 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı merak edilirken puan durumu da gündeme geldi. Gelin ve kayınvalidelerin yer aldığı programda her gün bir gelin çeyrek altın kazanıyor. İzleyiciler ise kim birinci oldu araştırdı.