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27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta&#039;da kazanan 17 puanla Damla oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı merak edilirken puan durumu da gündeme geldi. Gelin ve kayınvalidelerin yer aldığı programda her gün bir gelin çeyrek altın kazanıyor. İzleyiciler ise kim birinci oldu araştırdı.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programda 27 Mayıs'ta kimin kazandığı merak ediliyor. Seyircilerin yakından takip ettiği yarışmada bugün bir isim çeyrek altını kazandı. İşte günün puan durumu!

Bugün ekranlara gelen bölümde kazanan isim 17 puan ile Damla olurken çeyrek altını kazandı.

Puan durumu ise şöyle:

Damla:17

Kıymet:13

Zeynep:13

Gamze:4

27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla oldu - 1. Resim

Yarışmacılar bugün "Of of kebabı" yaptı. Nursel Ergin tarifi şöyle paylaştı:

27 Mayıs günü Gelinim Mutfakta'da kazanan 17 puanla Damla oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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