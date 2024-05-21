Gelinim Mutfakta'da iki gündür kazanan isim Damla oluyor (21 Mayıs)

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında bugünün kazananı belli oldu. Yarışmacılar 21 Mayıs günü yayınlana bölümde tavuklu çökertme kebabı yaptı. Kayınvalideler ise kendi gelinlerini bulmayı amaçlayarak puanlama yaptı. İzleyiciler ise bugün kim kazandı, birinci oldu merak ediyor. 21 Mayıs puan durumu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bir isim en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazandı. Her gün farklı bir tarifin yapıldığı yarışmada kayınvalideler gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyorken bugünün 1. olan gelini belli oldu.

Bugün ekranlara gelen bölümde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan Damla oldu. Dün de en yüksek puanı alan isim olmuştu.

Puan durumu şöyle:

Bugün yarışmacılar tavuklu çökertme kebabı yaparken Nursel Ergin tarifi şöyle paylaştı:

20 Mayıs günü gelinler Sultan Sarması yapmıştı ve günün kazananı 20 puan ile Damla oldu. Zeynep 19, Seda 10 ve Sevil 6 puan alarak gün tamamlanmıştı. En son en düşük puanı alarak veda eden isim ise Arife olmuştu.

Gelinler, her gün verilen farklı tarifleri yaparak tabak çıkartıyor ve kayınvalideleri isimlerin gözükmediği tabakları puanlıyor. En yüksek puan 5 olurken günün sonunda en yüksek puanı toplayan isim, çeyrek altını kazanıyor. Haftanın sonunda en fazla puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.