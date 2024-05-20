Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta&#039;da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı
Nursel Ergin, Damla, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altınları kazanıyor. 20 Mayıs günü Sultan Sarması yapan gelinlerden bir tanesi fazla puan alarak günün birincisi oldu. Seyircilerin yakından takip ettiği programda bugün kim kazandı merak edildi.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programda bugün bir isim kazanan oldu. Kayınvalidelerin gelinlerinin tabağını bulmaya çalışarak en yüksek puan vermeyi hedeflediği yarışmada bugün kim 1. oldu araştırılıyor. Günün puan durumu...

20 Mayıs günü ekranlara gelen bölümde Damla, 20 puan toplayarak günün kazanan ismi oldu. Sultan Sarması yapan gelinleri kayınvalideler oyladı ve puan durumu belirlendi.

Damla 20 puan alırken, Zeynep 19, Seda 10 ve Sevil 6 puan ile günü tamamladı.

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altınları 20 puanla Damla kazandı - 1. Resim

Haftanın 5 günü puanlamalar yapılan yarışmada cuma günleri final oynanıyor. Haftanın toplamında en yüksek sayıya ulaşan gelin, 10 altın bileziği kazanıyor.

Gelinlerin bugün yaptığı Sultan Sarma'nın tarifini Nursel Ergin şöyle paylaştı:

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altınları 20 puanla Damla kazandı - 2. Resim

17 Mayıs günü gerçekleşen finalde bir isim en az puanı toplayarak yarışmaya veda etti. Ayıcık pastası yapan gelinler arasında Arife, en düşük puanı alarak elenen isim olmuştu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Hesabını sana teker teker soracağım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu - HaberlerGalatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup olduAz önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs) - HaberlerAz önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs)Kim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkı - HaberlerKim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkıTrendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacak - HaberlerTrendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacakİsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir? - Haberlerİsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir?Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir - HaberlerUluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...