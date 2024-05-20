Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altınları kazanıyor. 20 Mayıs günü Sultan Sarması yapan gelinlerden bir tanesi fazla puan alarak günün birincisi oldu. Seyircilerin yakından takip ettiği programda bugün kim kazandı merak edildi.
Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programda bugün bir isim kazanan oldu. Kayınvalidelerin gelinlerinin tabağını bulmaya çalışarak en yüksek puan vermeyi hedeflediği yarışmada bugün kim 1. oldu araştırılıyor. Günün puan durumu...
20 Mayıs günü ekranlara gelen bölümde Damla, 20 puan toplayarak günün kazanan ismi oldu. Sultan Sarması yapan gelinleri kayınvalideler oyladı ve puan durumu belirlendi.
Damla 20 puan alırken, Zeynep 19, Seda 10 ve Sevil 6 puan ile günü tamamladı.
Haftanın 5 günü puanlamalar yapılan yarışmada cuma günleri final oynanıyor. Haftanın toplamında en yüksek sayıya ulaşan gelin, 10 altın bileziği kazanıyor.
Gelinlerin bugün yaptığı Sultan Sarma'nın tarifini Nursel Ergin şöyle paylaştı:
17 Mayıs günü gerçekleşen finalde bir isim en az puanı toplayarak yarışmaya veda etti. Ayıcık pastası yapan gelinler arasında Arife, en düşük puanı alarak elenen isim olmuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi