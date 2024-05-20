Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 17:05 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 17:21 - Güncelleme:

Nursel Ergin, Damla, Haber

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Kanal D'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altınları kazanıyor. 20 Mayıs günü Sultan Sarması yapan gelinlerden bir tanesi fazla puan alarak günün birincisi oldu. Seyircilerin yakından takip ettiği programda bugün kim kazandı merak edildi.