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Gelinim Mutfakta’da 15 Mayıs günü kazanan Seda oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta’da 15 Mayıs günü kazanan Seda oldu
Gelinim Mutfakta, Seda, Nursel Ergin, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında bugün kim kazandı merak edilirken izleyiciler puan durumunu araştırıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda 15 Mayıs'ta birinci kimin olduğuna dair detaylar...

Sevilerek takip edilen yemek programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da günün kazanan gelini araştırılıyor. Her gün çeşitli yemeklerin yapıldığı yarışmada bugün bir isim çeyrek altını kazandı.

15 Mayıs günü yayınlanan bölümde kazanan Seda oldu. Yarışmacılar Piliç Topkapı yemeğini yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı hedefledi.

Gelinim Mutfakta’da 15 Mayıs günü kazanan Seda oldu - 1. Resim

Puan durumu ise şöyle:

Seda 18, Damla 16, Zeynep 15 ve Arife 3 puan ile günü tamamladı.

14 Mayıs günü olan bölümde ise kazanan da 17 puan ile Seda olmuştu. Damla 15, Zeynep ve Arife ise 9 puan ile günü bitirmişti.

Sevilen yarışmacılardan biri olan Aleyna geçtiğimiz haftalarda diskalifiye oldu.

Nursel Ergin, sağlık durumu nedeniyle programda olmadığını şu sözlerle söylemişti:

"Aleyna'nın geçen haftadan bir rahatsızlığı vardı, gribal enfeksiyon yaşıyordu. Maalesef, burada yapılan müdahaleler işe yaramadı ve hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Aleyna'nın durumu gerçekten çok kritik. Aleyna maalesef bizimle değil. Üzülerek söylüyorum ki Aleyna Gelinim Mutfakta'da şu an için aramızda değil. Aleyna sağlığına kavuştuğunda burada yarışma hakkı baki."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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