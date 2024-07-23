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Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonda sunucusu Aslı Hünel oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı sezon finali yaparken seyirciler yeni dönemde sunucunun kim olduğunu merak ediyor. Instagram platformunda paylaşılan video ile beraber Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olan isim belli oldu.

Gelinler ve kayınvalidelerin yer aldığı Gelinim Mutfakta bu dönem sona ererken seyirciler yeni sezonu bekliyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programa yeni bir isim katılıyor. Nursel Ergin görevinden ayrılırken yeni sunucusu kim olacak araştırıldı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasının sunucusu olan Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta programında ekran karşısına çıkacak. 

Gelin Evi'nde ailesine yeterince vakit ayıramaması sebebiyle ayrılan ismin bir süre dinleneceği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni sezonda Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olduğunu sevenlerine duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ, NEDEN?

Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği programda birçok isim ekran karşısına çıkarken Nursel Ergin ile yolların ayrılmasıyla beraber yeni isim Aslı Hünel oldu.

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonda sunucusu Aslı Hünel oldu - 1. Resim

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğan isim, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik hayatına başladı. 14 yaşında şan dersi alan isim TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021 ile 18 Aralık 2021 tarihleri aralığında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sundu.

20 Aralık 2021 tarihinden 14 Haziran 2024 aralığında ise Gelin Evi programını sunarak tanınan isim şimdi ise Gelinim Mutfakta programında yer alacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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