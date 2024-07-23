Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonda sunucusu Aslı Hünel oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı sezon finali yaparken seyirciler yeni dönemde sunucunun kim olduğunu merak ediyor. Instagram platformunda paylaşılan video ile beraber Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olan isim belli oldu.