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Gözler ÖSYM duyurusunda... 2026-ALES/3 başvurusu başladı mı?

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Gözler ÖSYM duyurusunda... 2026-ALES/3 başvurusu başladı mı?
Başlık ResmiGözler ÖSYM duyurusunda... 2026-ALES/3 başvurusu başladı mı?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları için takvim belli olmuştu. Yayımlanan duyuruya göre, ALES/3 başvuruları bugün (7 Ekim 2026) itibariyle başlayacak. Peki, 2026-ALES/3 başvurusu başladı mı? ALES başvurusu nasıl yapılıyor?

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Yılın son ALES başvuruları için takvim günler önce duyurulmuştu. 2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılmak isteyen adaylar, başvurularını 15 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2026-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nda yer alacak. Adayların başvuru işlemlerinden önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Gözler ÖSYM duyurusunda... 2026-ALES/3 başvurusu başladı mı?
Başlık ResmiGözler ÖSYM duyurusunda... 2026-ALES/3 başvurusu başladı mı?

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59’da sona erecek ve sınav ücreti artırımlı olarak uygulanacak.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Adayların başvuru sırasında sınav merkezi tercihlerini ve iletişim bilgilerini kontrol ederek sisteme kaydetmeleri gerekiyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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