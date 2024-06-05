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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Adile Sultan Kasrı'nda çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Adile Sultan Kasrı&#039;nda çekildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının en önemli yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nın her filmi ayrı heyecanla izleniyor. Bu akşam tekrardan ekranlarda yer alacak olan film hakkında ne zaman, nerede çekildi soruları araştırılırken oyuncu kadrosu da merak edildi.

Sinemanın en iyi projeleri arasında sayılan Hababam Sınıfı'nın filmleri sevilerek takip edilirken bu akşam ekranlara gelen Dokuz Doğuruyor'un hangi yıl, nerede çekildiği araştırıldı.

Film, 1978 yapımı olurken çekimleri Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşti. Serinin 5. filmi olan projede İnek Şaban karakterini oynayan Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk filmdir.

Ahmet Arıman,Feridun Şavlı,Şener Şen,Muharrem Gürses ve Münir Özkül'un yer aldığı son Hababam sınıfı filmi olan yapım, günümüzde sevilerek izlenmeye devam ediyor.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Adile Sultan Kasrı'nda çekildi - 1. Resim

OYUNCU KADROSU

Projede Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen gibi isimler yer alırken Hayta İsmail ve Domdom Ali karakterlerini oynayan Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı da yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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