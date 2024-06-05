Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Adile Sultan Kasrı'nda çekildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarının en önemli yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nın her filmi ayrı heyecanla izleniyor. Bu akşam tekrardan ekranlarda yer alacak olan film hakkında ne zaman, nerede çekildi soruları araştırılırken oyuncu kadrosu da merak edildi.