Hababam Sınıfı oyuncuları yıllar sonra buluştu, son halleri şaşırttı

Hababam Sınıfı oyuncuları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’dan Eskişehir’e yerleşen rol arkadaşları Dilaver Gül’ü ziyaret ederek hasret giderdi.

Hababam Sınıfı’nın ilk 3 filminde rol alan Dilaver Gül’ün hayatı, ailesiyle birlikte yaşadığı Malatya’da yakalandıkları Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonucu alt üst oldu. Depremlerde evi ağır hasar alan Dilaver Gül, ailesiyle birlikte Eskişehir’e yerleşti.

Dilaver Gül

Yaklaşık 50 yıl önce çekilen Hababam Sınıfı filminin ilk 3 serisinde rol alan arkadaşlarını yaklaşık 15 yıl önce ilk kez Malatya’da bir araya getiren Dilaver Gül, Eskişehir’deki düzenini kurduktan sonra ilk iş olarak rol arkadaşlarını davet etti. Hababam Sınıfı’nın Dilaver’ine geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak isteyen Hababam Sınıfı ekibi ise hep birlikte yaşadıkları illerden ayrılarak Eskişehir’e geldi.

“İNSANLAR BİZİ HALA BAĞIRLARINA BASIYORLAR”

Hababam Sınıfı ekibinin uzun yıllardır her fırsatta bir araya geldiğini fakat pandemi döneminde ayrı kaldıklarını belirten Dilaver Gül, vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Önümüzdeki yıl 50’nci yıllarını kutlayacaklarını belirten Hababam Sınıfı’nın Dilaver’i, “Bir vefa örneği daha göstererek beni Eskişehir'de ziyaret etmeyi amaçladılar. Uzun zamandır bir araya gelemiyoruz. Pandemi ve deprem araya girince yaklaşık 3 senedir hiçbir etkinliğe gidemedik, katılamadık ve bir araya gelemedik. Hem bir araya gelmek hem de sohbet etmek ve bu maksatla beni ziyaret etmek amaçlarıyla geldiler. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz, onlar yine hababamlıklarını yaşıyorlar. Seneye 50’nci yılımızı kutlayacağız. Bunun da müjdesini vereyim, biz 50’nci yılımızı inşallah Eskişehir'de kutlayacağız. 10 arkadaşım ziyarete geldi. Farklı farklı şehirlerde oturuyorlar. Uzak da olsa biz yakınlaştırdık, geldiler. Sağ olsunlar. O filmde rol alan Kalem Şakir’imiz, Kikirik’imiz, Postal Rıza’mız, hepsi buradalar. O karakterlere can veren arkadaşlarımızla toplu olarak gezdiğimizde 50 yıl geçmesine rağmen hâlâ insanlar bizi bağırlarına basıyorlar, sevgi gösteriyorlar” dedi.

Bülent İğdiroğlu

“BİZ ASKER ARKADAŞINDAN ÇOK DAHA ÜSTÜNÜZ”

Hababam Sınıfı’nda ‘Kalem Şakir’ rolünü oynayan Bülent İğdiroğlu, aralarındaki arkadaşlık bağının asker arkadaşlığından dahi daha üstün olduğunu belirterek, “Bizim dostluğumuz. Düzenli görüşmelerimizi pandemiden önce daha çok yapıyorduk. Bütün üniversitelerin ve belediyelerin daveti üzerine hiçbir ücret almaksızın gidip orada insanlarla ve öğrencilerle sohbet ediyoruz. Bize gösterilen saygı ve sevginin karşılığını verebilmek için bu tür etkinliklere katılıyoruz. Tabii bizim arkadaşlığımız çok farklı. Hani asker arkadaşı derler ya? Biz asker arkadaşından çok daha üstünüz, çok daha iyiyiz. Hababam arkadaşlığı çok başka. Eskişehir'e bayıldık. Dilaver kardeşimiz buraya gelmemize vesile oldu. O da Malatya'da depremden kaçtı, buraya yerleşti. Eskişehir her şeyden önce çok güzel bir şehir olmuş. İnsan yapısı olarak da çok güzel olmuş ve en büyük dikkatimi çeken de tramvayda güvenlik yok. Yani herkes haddini biliyor, kartını basıp geçiyor. Oradan bedava da geçebilir. Bu bir kültürdür, ahlaktır. Eskişehir'de bunu gördüğüm için de inanılmaz mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ercan Gezmiş

“İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE BİZ HEP HER ZAMAN HER DAİM BİR ARADAYIZ”

Filmde ‘Postal Rıza’ rolüyle tanınan Ercan Gezmiş ise her koşulda birbirlerine destek olduklarını ifade ederken “50 yıldır hiç ayrılmadık. Yani bir pandemi süreci yaşadık ama bu süreçte bir araya gelmesek bile kendi aramızda günün her saati her dakika irtibat kuruyorduk. Yine de pandemi de ara ara birlikte olduğumuz zamanlar olmuştur. Belki tüm kadro olmasa bile yarım yarım birlikte olmuşuzdur. Biz ayrılamayız. Çünkü neden? Mesela burada bugün Eskişehir'de olduğu gibi biz 50 yıldır artık arkadaşın, dostun ötesi bir kardeş olduk. Hababamın bir sloganı vardır ya, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. İyi günde de kötü günde de biz hep her zaman her daim bir aradayız. Bugün dilaver için buradayız. Yarın kimsenin başına bir felaket gelmesin, hep iyi günlerde birlikte olalım” diye konuştu.

“BİR VEFA BORCUMUZUN OLDUĞUNU DA DÜŞÜNDÜK”

Hababam Sınıfı’nda ‘Kikirik’ rolüyle hafızalara kazanan Gazanfer Şener, ekibin yaş olarak en büyüğü olan Dilaver Gül’e karşı vefa borçlarının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dilaver, yaş olarak bizim sınıfın en büyüğü. Galiba ikinci de benim. Kendisi çok ciddi bir deprem gerçeği yaşadı. Hababam Sınıfı olarak biz zaten hiç kopmadık. Dolayısıyla Hababam Sınıfı kardeşliği adına bir vefa borcumuzun olduğunu da düşündük. Uzun zamandır da pandemi gibi sebeplerden bir araya gelemiyorduk. Hem Dilaver abimizi görelim hem geçmiş olsun diyelim hem de biraz da biz birbirimizi görelim dedik. Çünkü farklı yerlerde yaşıyoruz. Mesela ben İzmir'den geldim. Bir arkadaşımız Kayseri'den, diğeri Avşa'dan geldi. Yani farklı bölgelerdeyiz. Dilaver abi yine bizi buluşturdu. İlk buluşturan da yine o olmuştu. 15 sene önce Hababam Sınıfı’nı bir araya getirip, 3’üncü Malatya film Festivali'nde bizi bir araya getirip güzel bir başlangıç yaptı. Çok da iyi oldu, sağ olsun var olsun.”

İşte buluşmadan kareler...