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Haberler > Magazin > Sessiz sedasız evlenmişti: 66 yaşındaki Banu Alkan’ın annelik itirafı şaşırttı

Sessiz sedasız evlenmişti: 66 yaşındaki Banu Alkan’ın annelik itirafı şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın Afrodit’i olarak bilinen 66 yaşındaki Banu Alkan, geçtiğimiz yıl kendisinden 17 yaş küçük Kemal Yıldız ile nikah masasına oturmuştu. Alkan, anne olmak istediğini duyurdu.

Ünlü sunucu ve oyuncu Banu Alkan, Gökhan Çınar’ın YouTube’daki programı Katarsis’e konuk oldu. Alkan, özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

“EVLENDİK BİLE”

Banu Alkan, kendisinden 17 yaş küçük iş adamı Kemal Yıldız ile bir mekanda tanışmıştı. Mutlu beraberlikleri devam eden çift, geçtiğimiz yıl sessiz sedasız evlendi. 

Alkan, katıldığı bir programda yüzüğünü ilk kez kameralara göstermişti. Bunun üzerine kendisine “Sözlendiniz mi?” diye sorulunca ünlü isim “Evlendik bile” cevabını vermişti. 

Sessiz sedasız evlenmişti: 66 yaşındaki Banu Alkan’ın annelik itirafı şaşırttı - 1. Resim

BANU ALKAN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Hayatında ilk kez nikah masasına oturan Banu Alkan, son olarak yaptığı itiraflarla şaşırttı. Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk olan Alkan, 66 yaşında anne olmaya hazırlandığının sinyallerini verdi. “Bu ilişkiden çocuk sahibi olmak istediğiniz doğru mu?” sorusu karşısında 17 yıl önce yumurtalıklarını dondurduğunu belirten şarkıcı “Her an düşünüyorum. Her an böyle bir haber alabilirsiniz” dedi. 

“ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 5 TANE YAPARDIM”

Açıklamalarıyla şaşırtan Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babası (Kemal Yıldız 46) genç, 17 yaş fark var. Bana bir şey olursa babası genç o bakar diyorum. Cesaretle yap Banucuğum diyorum. Bu adama değer dediğim oluyor. Şimdiki aklım olsa 5 tane yapardım. Annemin bütün torunlarını büyüttüğüm için çocuk fikrinden uzaktım.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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