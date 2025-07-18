MasterChef Deniz kimdir, kaç yaşında? MasterChef Deniz'in ana kadroda yer alıp almadığı araştırılıyor

TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda MasterChef Deniz kimdir? sorusu araştırılıyor.

MasterChef yarışmasının jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyor.

Bu sezon MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden yetenekli yarışmacılar bir üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



33 yaşında olan Masterchef Deniz, kariyerinde çok önemli başarılara imza atmış ve şef olarak çalışmalarını sürdürüyordur.

Deniz Demiröz, 33 yaşındadır. Yarışmadaki kendinden emin duruşu ile şeflerin dikkatini çeken Deniz Demiröz, MasterChef'te şampiyonluğa odaklanmış durumdadır.

Yarışmaya Antalya Manavgat'ta katılan MasterChef Deniz ilk turda Ispanak Yatağında Çıtır Levrek yapmıştır. Bu yemekle birinci turu geçmiştir.