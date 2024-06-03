Davayı kendisi açmış: Ünlü sunucu Jess Molho 22 yıllık eşinden boşanıyor

Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti

Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti

Oyuncu ve sunucu Jese Molho’nun evliliği bitiyor. Ünlü isim, 22 yıllık eşi Zeynep Molho’ya boşanma davası açtı. Çift, anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.

Sihirli Annem dizisinde üstlendiği ‘Yavuz’ karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Demet Akalın ile TV8’de program sunan Jess Molho 22 yıllık eşi Zeynep Molho ile ayrılık kararı aldı.

BOŞANMA DAVASINI JESS MOLHO AÇTI

Hürriyet’te yer alan habere göre Jess Molho, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açtı. Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde belirten Molho, medeni şekilde ayrılmak istediklerini ifade etti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABADA KALACAK

Çift mahkemeye ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ de sundu. Protokole göre çiftin 16 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayeti, kurulu düzenleri bozulmasın diye Jess Molho’da kalacak. Zeynep Molho ile çocuklar arasında kişisel ilişki tesisi sağlanacak.