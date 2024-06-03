Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti

Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli oldu

Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli oldu

Survivor All Star’da eleme potasında yer alan Ogeday, Atakan, Merve ve Hilmi cem arasında dün akşam kıran kırana bir mücadele yaşandı. Çekişmeli düellolara sahne olan gecede eski şampiyon adaya veda etti.

Survivor All Star’da dün akşamki eleme nefes kesti. Yarışlarda Ogeday, Hilmi Cem, Merve ve Atakan karşı karşıya geldi. Rekabetin doruk noktasına ulaştığı gecede bir kişi adadan ayrıldı.

HİLMİ CEM İNTEPE ELENDİ

Ogeday Girişken, Avatar Atakan, Merve Aydın ve Hilmi Cem İntepe eleme potasına kalmıştı. Performans sıralamasına göre; Atakan ile Ogeday, Hilmi Cem ile Merve eşleşti. İlk mücadelede Ogeday, Atakan’ı 5-3 yendi ve potadan adını sildirdi. Daha sonra Hilmi Cem ve Merve karşı karşıya geldi. Merve oyunu kazandı. Final mücadelesinde ise Atakan ve Hilmi Cem yarıştı. Mücadeleyi Atakan kazanırken, Survivor’a eski şampiyon Hilmi Cem veda etti.

“KISMETTEN ÖTE KÖY YOK…”

Survivor’dan elenen Hilmi Cem İntepe, veda konuşmasında şunları söyledi:

“Şu an boğazım düğümlü bir halde. Kısmetten öte köy yok. Elimden geleni yaptım, savaştım. Hiç hazır değildim Murat, sen daha iyi biliyorsun. Normalde diğer 3 Survivor'ıma makine gibi hazırlanıp geldim ama bu sefer bir telefonla ansızın çıkıp geldim. Mücadele ederken sakatlandım. Sakatlandığım zaman bırakmayı düşündüm. Bırakmadım, tekrar ayağa kalktım, tekrar savaştım. Çok güzel dostluklar edindim. Başta Atakan, sonra Yunus Emre… Çok güzel insanlar tanıdım. Gururluyum, bir yandan mutluyum, bir yandan buruğum.”