Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti

Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da eleme potasında yer alan Ogeday, Atakan, Merve ve Hilmi cem arasında dün akşam kıran kırana bir mücadele yaşandı. Çekişmeli düellolara sahne olan gecede eski şampiyon adaya veda etti.

Survivor All Star’da dün akşamki eleme nefes kesti. Yarışlarda Ogeday, Hilmi Cem, Merve ve Atakan karşı karşıya geldi. Rekabetin doruk noktasına ulaştığı gecede bir kişi adadan ayrıldı. 

Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti - 1. Resim

HİLMİ CEM İNTEPE ELENDİ

Ogeday Girişken, Avatar Atakan, Merve Aydın ve Hilmi Cem İntepe eleme potasına kalmıştı. Performans sıralamasına göre; Atakan ile Ogeday, Hilmi Cem ile Merve eşleşti. İlk mücadelede Ogeday, Atakan’ı 5-3 yendi ve potadan adını sildirdi. Daha sonra Hilmi Cem ve Merve karşı karşıya geldi. Merve oyunu kazandı. Final mücadelesinde ise Atakan ve Hilmi Cem yarıştı. Mücadeleyi Atakan kazanırken, Survivor’a eski şampiyon Hilmi Cem veda etti.  

Survivor All Star’da sürpriz eleme! Kimse beklemiyordu, eski şampiyon gözyaşlarıyla veda etti - 2. Resim

“KISMETTEN ÖTE KÖY YOK…”

Survivor’dan elenen Hilmi Cem İntepe, veda konuşmasında şunları söyledi:

“Şu an boğazım düğümlü bir halde. Kısmetten öte köy yok. Elimden geleni yaptım, savaştım. Hiç hazır değildim Murat, sen daha iyi biliyorsun. Normalde diğer 3 Survivor'ıma makine gibi hazırlanıp geldim ama bu sefer bir telefonla ansızın çıkıp geldim. Mücadele ederken sakatlandım. Sakatlandığım zaman bırakmayı düşündüm. Bırakmadım, tekrar ayağa kalktım, tekrar savaştım. Çok güzel dostluklar edindim. Başta Atakan, sonra Yunus Emre… Çok güzel insanlar tanıdım. Gururluyum, bir yandan mutluyum, bir yandan buruğum.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
791 yıllık tarihi yapı bakımsızlık içinde! Alaaddin Keykubad Camii dökülüyorFark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarkan ve Mirkelam hakkında bomba iddia! 'Koşan adam' proje miydi? - MagazinTarkan ve Mirkelam hakkında bomba iddia!Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti - Magazin17 gün sonra acı haber... Eşinin acısına dayanamadıGigi ve Bella Hadid kardeşlerden Filistin'e 1 milyon dolar destek! - MagazinHadid kardeşlerden Filistin'e milyonlarca lira destek!Brad Pitt'e kızından dava! Angelina Jolie'den olan çocuğu mahkemeye başvurdu - MagazinBrad Pitt'e kızından dava!Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli oldu - MagazinKızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli olduBakan Koca’dan Kızılcık Şerbeti’ne teşekkür! Onaylı Randevu Sistemi sahnesini görünce paylaşım yaptı - MagazinBakan Koca'dan dizi ekibine teşekkür! O sahneyi es geçmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...