Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni sezon öncesi diziden ayrılan bir oyuncu daha belli oldu

Kızılcık Şerbeti’nde yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Rüzgar’ı üstlenen Yiğit Kirazcı’nın diziye veda edeceği öğrenilmişti. Sevilen yapımdan bir ayrılık haberi daha geldi. Umut’u canlandıran Serkan Tınmaz’ın senaryodaki hikayesinin bittiği ve yeni sezonda olmayacağı ortaya çıktı.

Show TV’de ekrana gelen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı diziden gelen veda haberi seyirciyi üzdü.

YİĞİT KİRAZCI AYRILMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti havaların ısınmasıyla düşen izlenme oranlarına rağmen dün yine reytingleri silip süpürdü. Sevilen proje haftaya cuma günü yayınlanacak olan 66. bölümüyle sezon arası verecek. Dizinin 65. bölümü ise tüm Kişiler’de 8.11, AB Sosyoekonomik Statüde 10.26 ve ABC1’de 10.23 reytingle zirvedeki yerini korudu. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacak. Bu isimlerden ilki Rüzgar’a hayat veren #YiğitKirazcı olmuştu.

DİZİNİN UMUT’U SERKAN TINMAZ DA GİDİYOR

İkinci ismin ise dizinin Umut’u Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyunculuğu ve beyefendi kişiliğiyle ekip arkadaşlarının yanı sıra yapım şirketi ile dizinin senaristleri tarafından da çok sevilen oyuncunun senaryodaki hikâyesi bittiği için diziye veda ettiği belirtildi.

2 İSİM DAHA GİDECEK

Öte yandan reytinglerde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti’nde iki ismin daha kadrodan ayrılacağı konuşuluyor. Bu isimlerden birinin dizide Sönmez karakterini üstlenen Aliye Uzunatağan olduğu iddia edilmişti. Dizinin sezon finalinde usta oyuncu Uzunatağan’ın hayat verdiği Sönmez’in başına talihsiz bir olay geleceği, daha sonra bir gemi seyahatine çıkacağı ve bir daha dönmeyeceği öne sürüldü.