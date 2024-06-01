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Kenan Doğulu’nun evine polis baskını! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Doğulu’nun evine polis baskını! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı
Kenan Doğulu, Doğum Günü Partisi, Polis Baskını, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başarılı şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Kenan Doğulu, 50. yaşına özel bir parti verdi. Doğulu’nun eşi Beren Saat’in organize ettiği parti polis baskınına uğradı.

31 Mayıs 1974 doğumlu Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam 50. yaşına girdi. Başarılı şarkıcının doğum gününe özel bir parti düzenlendi. Ancak gece yarısı yapılan polis baskını partiye gölge düşürdü. 

Kenan Doğulu’nun evine polis baskını! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

Kenan Doğulu, dün akşam evindeki partiyle yeni yaşını kutladı. Geceye ünlü isimler akın etti. Gelen konuklar arasında Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan yer aldı. Doğulu gitar şeklindeki pastasını üfledi ve davetlilere teşekkür ederek duygularını aktardı. 

KENAN DOĞULU'DAN HASSAS DAVRANIŞ

Beren Saat, eşi içi büyük bir davet organize ederken, Doğulu organizasyon öncesi komşularına mektup yazıp yolladı. Verecekleri geçici rahatsızlık için özür dileyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz." 

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS ÇAĞIRILDI

Ancak bu ince harekete rağmen tolere edemeyen komşular sesten rahatsız olunca polise haber verdi. Muhabir Online’da yer alan habere göre; Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu için Acarkent’te organize ettiği doğum günü partisine, site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı. Site sakinlerinin gece saat 00:00’ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. 

Kenan Doğulu’nun evine polis baskını! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

SİTE SAKİNLERİNİN SABRINI TAŞIRDI

Partinin, gece yarısını geçmesine rağmen devam etmesi ve gürültünün durdurulması yönündeki ikazların dikkate alınmaması, site sakinlerinin sabrını taşırdı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Acarkent’teki partiye müdahale etti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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