63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Beş ay önce Nihan Ünsal’dan ihanet iddiasıyla boşanan Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu. Dördüncü kez evlenen Sergen, “Çok cici bir arkadaşımızdı, şimdi karım oldu. Çok mutlu bir yola çıktık” dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu Gizem Sağban’da buldu. 63 yaşındaki oyuncu dördüncü kez evlendi. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

3 KEZ NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Daha önce üç kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 1991-1992 yılları arasında şarkıcı Pamela Spence ile evli kalmıştı. 1999-2018 arasında Işıl Sergen ile evlilik yaşamıştı. Daha sonra 2021’de Nihal Ünsal ile nikah masasına oturan Sergen, 2024’te ihanet nedeniyle boşanmıştı.

GİZEM ŞAĞBAN İLE EVLENDİ

'Hudutsuz Sevda’ , ‘Sadakatsiz’ , ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ , ‘Çukur’ gibi birçok dizide yer alan ve çeşitli tiyatro oyunlarında oynayan Burak Sergen, dün akşam yeniden nikah masasına oturdu. Oyuncu, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlendi.

“CİCİ BİR ARKADAŞIMIZDI ŞİMDİ KARIM OLDU”

Çiftin düğünü Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. Muhabir Online kameralarına duygularını aktaran Burak Sergen şöyle konuştu:

“Çok güzel üç sene geçirdik Gizem’le birlikte. Bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü. Bu gece de bunu taçlandıracağız. Çok mutluyuz. Gizem tiyatronun genel koordinatörü. Tiyatroda turnelerde her yerde yanımdaydı. Çok cici bir arkadaşımızdı, şimdi karım oldu. Çok mutlu bir yola çıktık.”