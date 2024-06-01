Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi
Burak Sergen, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beş ay önce Nihan Ünsal’dan ihanet iddiasıyla boşanan Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu. Dördüncü kez evlenen Sergen, “Çok cici bir arkadaşımızdı, şimdi karım oldu. Çok mutlu bir yola çıktık” dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu Gizem Sağban’da buldu. 63 yaşındaki oyuncu dördüncü kez evlendi. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

3 KEZ NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Daha önce üç kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 1991-1992 yılları arasında şarkıcı Pamela Spence ile evli kalmıştı. 1999-2018 arasında Işıl Sergen ile evlilik yaşamıştı. Daha sonra 2021’de Nihal Ünsal ile nikah masasına oturan Sergen, 2024’te ihanet nedeniyle boşanmıştı. 

63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi - 1. Resim

GİZEM ŞAĞBAN İLE EVLENDİ

'Hudutsuz Sevda’ , ‘Sadakatsiz’ , ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ , ‘Çukur’ gibi birçok dizide yer alan ve çeşitli tiyatro oyunlarında oynayan Burak Sergen, dün akşam yeniden nikah masasına oturdu. Oyuncu, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlendi. 

“CİCİ BİR ARKADAŞIMIZDI ŞİMDİ KARIM OLDU”

Çiftin düğünü Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. Muhabir Online kameralarına duygularını aktaran Burak Sergen şöyle konuştu:

“Çok güzel üç sene geçirdik Gizem’le birlikte. Bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü. Bu gece de bunu taçlandıracağız. Çok mutluyuz. Gizem tiyatronun genel koordinatörü. Tiyatroda turnelerde her yerde yanımdaydı. Çok cici bir arkadaşımızdı, şimdi karım oldu. Çok mutlu bir yola çıktık.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Milyonların maaş hesabı değiştiABD'de İsrail karşıtı gösterilerde polis şiddeti! Filistin destekçilerine ters kelepçe
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırılmıştı, nedeni belli oldu! Doktorundan yasak geldi - MagazinYeniden hastaneye kaldırılmıştı! Doktorundan yasakMüge Anlı’da ‘üvey baba’ skandalı! Gözaltına alınan zanlıya linç girişimi engellendi - MagazinMüge Anlı’da ‘üvey baba’ skandalı! Gözaltına alınan zanlıya linç girişimi engellendiAhmet Uğurlu’ya veda! Kardeşi tabutun başından bir an bile ayrılmadı - MagazinUsta oyuncu Ahmet Uğurlu’ya vedaDeniz Akkaya’ya konuşma yasağı! Uymazsa hapse girebilir - MagazinDeniz Akkaya’ya konuşma yasağı! Uymazsa hapse girebilirMüge Anlı’da iğrenç olay! Programa gelen Selahattin’in üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı - MagazinKızlarını aramak için geldi, iğrenç gerçek ortaya çıktıPınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı - MagazinSevilen çift ayrıldı mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...