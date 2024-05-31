Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırılmıştı, nedeni belli oldu! Doktorundan yasak geldi

Daha önce beyninde pıhtı atan usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Hastanede fizik tedavisi devam eden İnanır öfkelenmesi nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Bunun üzerine doktorundan “Öfkelenmek yasak” talimatı geldi.

24 Mart’ta beyninde pıhtı atan Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır’in entübe edilerek tedavisi yapılmıştı. Günlerce hastanede kalan İnanır 4 Nisan’da taburcu edilmişti. İnanır’ın geçtiğimiz gün yeniden hastaneye kaldırılma nedeni ortaya çıktı.

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HASTANEYE GÖTÜTÜLME NEDENİ BELLİ OLDU

İyileşme süreci devam eden 75 yaşındaki İnanır, fizik tedavisi esnasında bir tehlike atlattı. Habertürk’te yer alan habere göre İnanır; geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca bir hayli öfkelendi. Tansiyonu yükselince durum, Prof. Dr. Uğur Türe'ye haber edildi. Türe, İnanır'ın bir an önce hastaneye getirilmesini istedi. Vakit geçirilmeden tedavi altına alındığı ilk hastaneye sevk edilen Kadir İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü.

DOKTORUNDAN ‘ÖFKELENMEK YASAK’ TALİMATI

Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından fizik tedavisine devam edilecek. Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.

JÜLİDE KURAL’DAN ‘KADİR İNANIR’ AÇIKLAMASI

Öte yandan İnanır’ın hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sanatçının, doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtmişti. Kural açıklamasında şunları söylemişti:

“Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesinde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı olmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onu sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var.”