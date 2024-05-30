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Yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Jülide Kural’dan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır&#039;dan haber var! Jülide Kural’dan açıklama geldi
Kadir İnanır, Sağlık Durumu, Jülide Kural, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, mart ayında hastaneye kaldırılmış ve beyninde pıhtı attığı öğrenilmişti. İnanır dün yeniden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumuyla ilgili açıklamayı ise hayat arkadaşı Jülide Kural yaptı.

Türk sinemasının başarılı oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart’ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen 75 yaşındaki İnanır’ın gerekli tedavileri yapıldıktan sonra oyuncu 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Bir süredir fizik tedavi gören oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı. Usta ismin sağlık durumuyla ilgili 23 yıllık hayat arkadaşı Julide Kural açıklama yaptı. 

Yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Jülide Kural’dan açıklama geldi - 1. Resim

“YAŞAMSAL RİSK BARINDIRAN HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAMAKTADIR”

Instagram hesabından bilgilendirme yapan Kural, “Kamuoyuna duyurulur” başlıklı metinde şu ifadeleri kullandı: 

“Bildiğiniz üzere Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavisine devam etmekteydi. En başından beri bu süreci yöneten Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle, zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu konuda çıkan haberler kimi zaman gerçeği yansıtmadığından bu kısa açıklamayı sizinle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum.”

“BU SÜREÇ SALT KONTROL AMAÇLI OLUŞMUŞTUR”

“Kadir İnanır, Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlılığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onun sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var. Saygılarımla, Jülide Kural.”

Yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Jülide Kural’dan açıklama geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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