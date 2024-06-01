Şarkıcı Yalın’dan kariyerinin 20. yılına özel konser! Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı

Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atan Yalın, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Performansıyla alkış alan şarkıcının parçalarını stadyumdaki yaklaşık 40 bin kişi hep bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20’nci yıl dönümüne özel 31 Mayıs’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda muhteşem bir konsere imza attı.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle düzenlenen konserde sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

YALIN: BU OLMAZ, İMKANSIZ DEDİM

Yalın, sahnede, heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok hayalim oldu. Allah bana hep o hayallere ulaşma şansı, fırsatı verdi. Bu hayalime giden yolda çok emek vermiş, çok kıymetli insanlar var. Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz. İlk duyduğumda bu projeyi 'Bu olmaz, imkansız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ilk stadyum konserini veren şarkıcı, "Bu konser aynı zamanda bir çocuğun rüyası. 4 yaşında bir çocuğun elinden tutuyor gibi düşünün. Bu gece öyle bir gece ve sizlerle beraber yaşlanmak istiyorum." dedi.

SEVİLEN PARÇALARINI SESLENDİRDİ

Müzik kariyerinden kesitlerin de ekranlarda gösterildiği konserde Yalın, "Küçücüğüm", "Bir Bakmışsın", "Her Şey Sensin", "Anlat Güzel Mi Oralar"ın da aralarında yer aldığı şarkılarını seslendirdi.