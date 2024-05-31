Deniz Akkaya’ya konuşma yasağı! Uymazsa hapse girebilir

Aileler ergen tacizi altında! Deniz Akkaya’nın olayı sosyal medyada gündem oldu

Aileler ergen tacizi altında! Deniz Akkaya’nın olayı sosyal medyada gündem oldu

15 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadıklarını sosyal medya hesabından Deniz Akkaya’ya konuşma yasağı getirildi. Akkaya’nın çocuğunun babası Efe Önbilgin, harekete geçti ve Aile Mahke’esi'ne başvurarak koruma talebinde bulundu. Eski manken bu karara uymazsa ‘zorlama hapis’ yatabilir.

Deniz Akkaya, kızının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat balkona kilitlendiğini öne sürmüştü. Akkaya, polislerin yardımıyla kurtulduğu iddia etmişti. Karakolda biten olay sonrası 16 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

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Kızıyla arasında yaşananları ifşa eden Deniz Akkaya, bununla da kalmamış, teyzesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Akkaya, “Teyzem, kızımı boğmaya kalktı” diyerek herkesi şaşırtmıştı.

EFE ÖNBİLGİN KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Sosyal medyada peş peşe açıklamalar yapan Deniz Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.’nün babası Efe Önbilgin’den hamle gecikmedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

DENİZ AKKAYA’YA KONUŞMA YASAĞI GETİRİLDİ

Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.

16 YAŞINDAKİ A.Ö İFADE VERDİ

AYŞE Önbilgin olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Önbilgin ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ifade verdi. Önbilgin ifadesinin ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. Önbilgin için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.

DEDE VELAYETİ ALMAK İSTEDİ

Öte yandan Deniz Akkaya'nın babası Mustafa Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi.