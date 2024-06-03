Tarkan ve Mirkelam hakkında bomba iddia! 'Koşan adam' proje miydi?

90'ları kasıp kavuran şarkılarıyla yıldızlaşan Tarkan ve 'Koşan Adam' olarak bilinen Mirkelam hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Tarkan'ın Altın Kelebek'te konser vermeyi reddetmesi Aydın Doğan'ı kızdırdı. Dönemin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök düğmeye bastı ve bir 'proje' olarak Mirkelam ışıltılı sahnelere sürülmeye başlandı. Fakat işler Doğan Medya Grubu'nun istediği gibi gitmedi. İşte 1995'te yaşanan ve günümüze bomba gibi düşecek magazin iddiası...

Araştırmacı-yazar ve analist Haluk Özdil, 1995 yılında dönemin Doğan Medya Grubu'na bağlı bir gazetede editörlük yaptığı sırada yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Özdil'in iddiasına göre, ünlü sanatçı Tarkan'ın Altın Kelebek ödül törenin konser vermeyi reddetmesi Aydın Doğan'ı çok kızdırdı ve işte olaylar tam da bundan sonra gelişmeye başladı.

"Bu olay sonrası Tarkan'ın ipi çekildi" diyen Özdil, Doğan Medya Grubu'nun Tarkan'ın yerine geçecek isim arayışına girdiğini ve bu ismin Mirkelam olduğunu söyledi. Özdil'in bir diğer iddiası ise 'düğmeye basanın' dönemin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök olduğuydu.

İddialar bununla sınırlı da kalmıyor. 'Koşan Adam' Mirkelam'ın kendisinden istenilenleri yapmamasının 'proje'yi çıkmaza soktuğu iddia edildi. Mirkelam'ın kendisinden beklenen ise 90'lar magazinine 'malzeme vermesiydi.' Yani gece hayatında görünmesi, magazin dünyasına göre güzel olan kadınlarla fotoğraf çektirmesi, magazin yıldızlarıyla yakın olması...

Fakat Mirkelam beklenenin tam tersine aile fotoğrafları veriyor ve eşini sevdiğine dair açıklamalar yapıyordu. Tarkan kadar magazine adapte olamayan Mirkelam'ın Aydın Doğan'ın ikinci 'hayal kırıklığı' olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Tarkan ile tekrar anlaşma yapıldığı ve Özdil'in "Mirkelam'ın ipinin çekildiği gün" diye bahsettiği gün yayın yönetmenleri arasında geçen diyalog ise şöyle oldu:

"Bu adamdan bir şey olmaz. Boşuna uğraştık. 'Ailenden bahsetme, eşinle medya önünde görünme' dedikçe tersini yapıyor. Ne güzel sansasyonel aşk hikayeleri ve kaçamak senaryoları hazırlamıştık, hepsi boşa gitti. Yayınları durduruyoruz."

'YENİ BİR STAR OLUŞTURMAYA KARAR VERDİLER'

İşte Özdil'in Tarkan ve Mirkelam hakkında çok konuşulacak iddiasını duyurduğu paylaşımı:

"Konu Tarkan... Yıl 1995: O yıllarda ben de Doğan Grubuna bağlı bir gazetede editörlük yapıyordum. Doğan Medya Grubunun Altın Kelebek ödülü töreninde sahne alması istenen Tarkan, konser vermeyi reddetmişti. Aydın Doğan'ı çok kızdıran bu olay sonrası Tarkan'ın ipi çekildi. Yeni bir star oluşturmaya karar verdiler.

O güne kadar adı duyulmamış bir isim lanse edilecekti: Mirkelam... Hürriyet'in Genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök düğmeye bastı. "Koşan adam" olarak Doğan Grubunun tüm gazetelerinde ve tv'lerinde manşetlere taşındı. Mirkelam bir gecede ünlü olmuştu....

Peki sonra ne oldu?...

'DOĞAN GRUBUNU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Asıl öykü burada başlıyor: Tarkan'la ilgili tek kelime edilmezken Mirkelam göklere çıkartılıyordu. Önceleri her şey rüya gibiydi Mirkelam açısından. Ama bir ay sonra bir sorun baş gösterdi. Mirkelam kendisinden istenilenleri yapmıyordu. Güzel kadınlarla fotoğraf cektirmiyor, magazin yıldızlarından uzak duruyor, İstanbul'un renkli gece hayatında görünmüyordu.

Sorun vardı Doğan gurubu açısından: Aile fotoğrafları ve esini sevdiği yönündeki açıklamaları Doğan gurubunu hayal kırıklığına uğratmıştı.

'TARKAN GİBİ ÇILGIN DEĞİL'

Bu adam Tarkan gibi çılgın değildi. Sanatıyla para kazanmak istiyordu. Birden Mirkelam'la ilgili tüm yayınlar kesildi. Tarkan'la tekrar temas kuruldu ve anlaşma yapıldı.

Mirkelam'ın ipinin çekildiği gün ben yayın yönetmeninin odasındaydım. Şöyle bir konuşma geçti yayın yönetmenleri arasında:

'Bu adamdan bir şey olmaz. Boşuna uğraştık. 'Ailenden bahsetme, eşinle medya önünde görünme' dedikçe tersini yapıyor. Ne güzel sansasyonel aşk hikayeleri ve kaçamak senaryoları hazırlamıştık, hepsi boşa gitti. Yayınları durduruyoruz.'

İşin özü; ister sanatçı, ister siyasetçi olsun birden ortaya çıkmışsa arkadaki büyük resme bakın."