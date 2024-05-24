Tarkan 'Birazcık söylesem mi?' deyip yeni albümünü resmen duyurdu

Şarkıcı Tarkan sevenlerine merakla beklenen albümünün bittiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Megastar, albümün müzik platformlarına yüklendiğini ve yakında dinleyicisiyle buluşacağını söyledi.

Son albümünü 15 Haziran 2017'de yapan son yıllarda ise 'Geççek' ve 'Son Durak' adlı şarkılarıyla gündem olan pop müzik sanatçısı Tarkan, duyurduğu yeni albüm müjdesiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan sanatçı son paylaşımında sevenleri için 'büyük kavuşmanın' geldiğini açıkladı.

'ÇOK SIKI BİR ALBÜM'

Tarkan, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda albümün bittiğini ifade etti. Kendine has tarzıyla duyurduğu yeni albüm müjdesinde ise şu ifadeleri kullandı:

Albüm nihayet bitti ve müzik platformlarına yüklendi. Çok yakında sizlerle olacak. Bence çok sıkı bir albüm oldu. İnşallah beğenirsiniz ben şahsen çok beğeniyorum. Acaba bir şarkıdan birazcık söylesem mi? Yo yo daha değil çok yakında.