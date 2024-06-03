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'Çöken bina' faciasında 4 şüpheli adliyede

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan çöken 3 katlı binanın sahibi ve binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan gözaltına alınan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın Ö.A.D. ile birlikte toplam 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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