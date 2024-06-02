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Küçükçekmece'deki binanın çökme anı İETT otobüsünün iç kamerasıyla görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, İett, Bina Çökmesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökme anı İETT otobüsünün iç kamerası tarafından kaydedildi. Otobüs şoförünün aracının son anda durdurduğu ve facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çökme anı ise İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'deki binanın çökme anı İETT otobüsünün iç kamerasıyla görüntülendi - 1. Resim

OTOBÜSÜN İÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olay sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Binanın çöktüğü o anlar ise o esnada oradan geçen İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün oradan geçtiği esnada binanın çöktüğü ve çöken binanın bir kısmının İETT aracının üzerine devrildiği görülüyor.

Küçükçekmece'deki binanın çökme anı İETT otobüsünün iç kamerasıyla görüntülendi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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