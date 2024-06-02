Bakan Özhaseki'den dikkat çeken Küçükçekmece açıklaması: Çöken binaya kaçak kat eklenmiş!

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2024 12:50 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 13:14 - Güncelleme:

Çevre, İstanbul, Şehircilik, Haber

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Bakan Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken 1988 yapımı binanın 1.5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Özhaseki, "Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.