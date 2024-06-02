Bakan Özhaseki'den dikkat çeken Küçükçekmece açıklaması: Çöken binaya kaçak kat eklenmiş!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bakan Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken 1988 yapımı binanın 1.5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Özhaseki, "Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Özhaseki, ilk incelemeler neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği ve 1.5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini açıkladı.
'1,5 KAT KAÇAK OLARAK EKLENDİ'
Özhaseki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun.
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.
'BİNANIN STATİĞİNİ BOZACAK MÜDAHALELERİN YAPILDIĞI ANLAŞILDI'
Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.
Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz."