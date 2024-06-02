Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Çökme nedeni henüz belirlenemedi. Enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 katlı bir bina olduğu ve enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi. Çevredeki araçlar da çökmenin etkisiyle yan yattı. Binanın ana bir caddede bulunduğu belirtildi.

Binanın çöktüğü sokak trafiğe kapatıldı. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre enkaz altında 1 kadının kaldığı belirtiliyor.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Ekipler çalışmaya başladı. Metruk bir binaydı. İçeride yaşayan olmayabilir ancak kesin değil" dedi.

Çökme nedeniyle 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı vatandaş sedyeyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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