Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece&#039;de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Ayrıntılar, Hazırlanıyor, Json, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Çökme nedeni henüz belirlenemedi. Enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 katlı bir bina olduğu ve enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi. Çevredeki araçlar da çökmenin etkisiyle yan yattı. Binanın ana bir caddede bulunduğu belirtildi.

Binanın çöktüğü sokak trafiğe kapatıldı. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre enkaz altında 1 kadının kaldığı belirtiliyor.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var - 1. Resim

Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var - 2. Resim

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Ekipler çalışmaya başladı. Metruk bir binaydı. İçeride yaşayan olmayabilir ancak kesin değil" dedi. 

Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var - 3. Resim

Çökme nedeniyle 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı vatandaş sedyeyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı yayında sürpriz anlar! Mourinho, Real Madrid'li yıldızı Fenerbahçe'ye çağırdıPyongyang-Seul gerilimi! Çöp ve dışkı dolu 600 balon daha Güney Kore'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Temizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi etkiledi! Yeniden sandığa gittiler - GündemTemizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi sandığa götürdüBörekleriyle tamirci olmak için gittiği sanayinin ablası oldu - GündemTamirci olmak için gitmişti! Oto sanayi onu konuşuyorSivas Güneykaya'da seçimler jandarmanın güvenlik önlemleriyle başladı - GündemSivas'ta seçim başladı! Jandarma koruyorBakan Yerlikaya'dan trafik bilançosu: Son 1 haftada yaklaşık 416 bin araca işlem - Gündemİşte son 1 haftanın trafik bilançosuMeteoroloji son tahminlerini paylaştı: Türkiye yağışa veda ediyor, sıcaklıklar artıyor - GündemMeteoroloji son tahminlerini paylaştıSandıklar kuruldu, yenileme seçimleri bugün yapılacak - Gündem31 Mart'ın mini rövanşı!
Sonraki Haber Yükleniyor...