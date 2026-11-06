Bakan Bayraktar, 2030'u işaret etti! Enerji ithalatında cari açık dönemi bitiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı 2030 yılına kadar sıfırlamayı hedeflediğini açıkladı. Türkiye'nin bugün kullandığı enerjinin yüzde 68'ini ithal ettiğini belirten Bayraktar, 2040'a kadar petrol ve doğal gaz ihtiyacının tamamının yerli ve yurt dışı üretimle karşılanmasını öngördüklerini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de MÜSİAD Mersin Şubesince düzenlenen 113. Genel İdare Kurulu toplantısında iş adamlarına hitap etti. Türkiye'nin enerji vizyonu, arz güvenliği, cari açık, yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer enerji ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın son yıllarda pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, ticaret savaşları ve enerji krizleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Bayraktar, özellikle Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki gelişmelerin küresel enerji piyasalarını etkilediğini söyledi. Yeni bir çatışma ve kriz dönemine girildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin ve iş dünyasının bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın üretimden istihdama, ticaretten iş yapış biçimlerine kadar birçok alanı değiştireceğini kaydeden Bayraktar, dünyanın sanayi ve internet devrimlerinden sonraki en büyük dönüşümlerinden birini yaşadığını dile getirdi.

TÜRKİYE ENERJİSİNİN YÜZDE 68'İNİ İTHAL EDİYOR

Türkiye ekonomisinin 2002'de 235-236 milyar dolar seviyesindeyken bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Bayraktar, 2027'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi ve 20 bin doları aşan kişi başı milli gelir hedeflediklerini söyledi.

Cari açığın çözümünde enerji ithalatının önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 68'ini ithal ettiğini ifade etti. Ülkenin her yıl onlarca milyar doları enerji ithalatına ödediğini belirten Bayraktar, 2022'de bu tutarın 96,5 milyar dolara ulaştığını, son 5-6 yılda ise yıllık ortalama 60-65 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bayraktar, enerji ithalatına ödenen bu tutarların cari açık sorununun çözümünü zorlaştırdığını belirterek, "Siz katma değerli üretim yapacaksınız, biz de Türkiye'yi enerjideki dışa bağımlılıktan kurtaracağız." dedi.

2030'DA ENERJİ KAYNAKLI CARİ AÇIK SIFIRLANACAK

Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunun temelinde bağımsızlık hedefinin bulunduğunu belirten Bayraktar, petrol ve doğal gaz ihtiyacının yurt içi ve yurt dışındaki üretimle karşılanmasının planlandığını söyledi. Enerji ithalatının yüzde 68'den yüzde 48'e düşürülmesi halinde cari açığın sıfırlanabileceğini ifade eden Bayraktar, 2030 yılı için bu hedefin gerçekleştirilebileceği bir projeksiyon gördüklerini dile getirdi.

Bayraktar, "Türkiye 2040 yılına geldiği zaman ihtiyacı olan doğal gaz ve petrolü tamamıyla yurt içi ve yurt dışı üretimiyle karşılayabilecek. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmiş, bağımsız bir ülke olacak. 2030'da Türkiye'de enerji ithalatından kaynaklı bir cari açık inşallah olmayacak." ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Türkiye'nin enerji vizyonunu enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, nükleer enerji ve madencilik olmak üzere beş temel başlık üzerine kurduklarını belirten Bayraktar, enerji verimliliği yatırımlarının önemine işaret etti.

2024-2030 döneminde kamu ve özel sektör tarafından yaklaşık 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Bayraktar, bu yatırımlarla birincil enerji tüketiminin yüzde 15 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Rüzgar ve güneş enerjisindeki mevcut kurulu gücün 45 bin megavata ulaştığını belirten Bayraktar, bu kapasitenin 2040'ta 175 bin megavata çıkarılmasının planlandığını kaydetti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde ise 6 bin megavatlık potansiyel bulunduğunu ifade etti.

AKKUYU'NUN YANINA VERİ MERKEZİ KURULACAK

Enerji talebinin önümüzdeki yıllarda artacağını belirten Bayraktar, yapay zeka teknolojileriyle birlikte veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının da önemli ölçüde yükseleceğini söyledi. Türkiye'nin gelecekte 55 teravatsaatlik veri merkezi elektrik talebiyle karşılaşabileceğini ifade eden Bayraktar, Mersin'in bu alanda önemli bir konuma gelebileceğini dile getirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanına bir veri merkezi kurmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birinin Mersin'de kurulabileceğini kaydetti.

DENİZ SUYUNUN ARITILMASI İÇİN 1 MİLYAR METREKÜP HEDEFİ

Türkiye'nin su ihtiyacına yönelik çözüm önerilerine de değinen Bayraktar, özellikle kıyı şehirlerinde deniz suyunun arıtılmasının önemli bir seçenek olduğunu söyledi.

Yılda 1 milyar metreküp deniz suyunun arıtılarak belediyelerin kullandığı suyun en az yüzde 10'unun bu yöntemle karşılanmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, bu çalışmalar için yıllık 5 milyar kilovatsaat enerjiye ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 20 MİLYONA ÇIKACAK

Enerji talebini yönetebilmek için elektrifikasyonun artırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaşmasının petrol tüketimini azaltacağını ifade etti.

Bugün yarım milyona yaklaşan elektrikli araç sayısının 2040'ta yaklaşık 20 milyona ulaşmasının beklendiğini belirten Bayraktar, aynı dönemde toplam araç sayısının 41 milyona çıkacağını ve araç stokunun yaklaşık yarısının elektrikli olacağını söyledi.

Türkiye'nin günlük 1 milyon varil ham petrol ihtiyacı bulunduğunu, Gabar'daki üretimin ise 2027'de günlük 100 bin varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, elektrifikasyon sayesinde 2040'ta günlük petrol talebinin 1,2 milyon varil yerine 718 bin varil civarında tutulabileceğini kaydetti.

Doğal gaz talebinin de alınacak önlemlerle kontrol altında tutulacağını belirten Bayraktar, 2040'ta 77 milyar metreküpe ulaşması beklenen talebin ısı pompaları ve elektrik üretiminde yerli kaynakların daha fazla kullanılmasıyla 55-57 milyar metreküp seviyesinde tutulmasının hedeflendiğini bildirdi.

2040'A KADAR 500 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, 2040 yılına kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı. Bu tutarın yaklaşık 300 milyar dolarının özel sektör, 200 milyar doların üzerindeki bölümünün ise kamu yatırımlarından oluşacağını ifade eden Bayraktar, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Eti Maden gibi milli kuruluşların süreçte önemli rol üstleneceğini söyledi.

AKKUYU'DA İLK REAKTÖR İÇİN TARİH VERDİ

Nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji sepetinde önemli bir yere sahip olacağını belirten Bayraktar, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ülkenin en büyük yatırımı olduğunu ifade etti.

Akkuyu'da dört reaktörün aynı anda inşa edildiğini hatırlatan Bayraktar, projede 30 milyar doların üzerinde yabancı yatırım bulunduğunu söyledi. Bayraktar, "Önümüzdeki haftalarda ilk reaktörü devreye alarak bu rüyayı gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi. Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da da nükleer enerji projelerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Bayraktar, 2040'a kadar 10 bin megavatlık nükleer kurulu güce ulaşılmasının ve elektrik ihtiyacının en az yüzde 11-12'sinin nükleer enerjiden karşılanmasının planlandığını kaydetti.

SAKARYA GAZ SAHASI'NDA ÜRETİM ARTACAK

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışındaki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin artırılacağını söyledi.

Sahada çıkarılan doğal gazla bugün 4 milyon hanenin ihtiyacının yerli üretimle karşılandığını aktaran Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformuyla yıl sonuna kadar ikinci fazın devreye alınmasının hedeflendiğini bildirdi. Bu aşamayla yıllık yaklaşık 2,5 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaşılacağını belirten Bayraktar, üretimin 2028'de dört katına çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra Somali ve Pakistan'da da arama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

ENERJİ DESTEKLERİ 74,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Konuşmasında enerji desteklerine de değinen Bayraktar, son 5 yılda elektrik ve doğal gaz faturaları için vatandaşlara sağlanan toplam desteğin 74,9 milyar dolara ulaştığını söyledi. Desteklerin özellikle hane halkının artan enerji fiyatlarından etkilenmemesi amacıyla uygulandığını belirten Bayraktar, doğal gazda destek oranının yüzde 63 seviyelerine çıktığını ifade etti.

"ENERJİDE BAĞIMSIZLIK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunun hayata geçirilmesi için girişimci güce, insan kaynağına, finansmana ve siyasi kararlılığa ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, iş dünyasının da bu süreçte önemli sorumluluk üstleneceğini söyledi. Yatırımların artırılması için öngörülebilir bir piyasa ve kurallara dayalı ekonomi ortamının önemine işaret eden Bayraktar, enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin milli güvenliği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Bayraktar, "Bizim için enerjide bağımsızlık meselesi Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun enerjideki kızıl elmasıdır. Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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