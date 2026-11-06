Doğu Akdeniz'de Fransız gemisi gerilimi! Türkiye'den izin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında araştırma yapmayı planlayan Fransız bayraklı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, geminin faaliyetinin Türkiye'nin muvafakatını gerektiren bölümüne yönelik sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, egemenlik haklarının korunması konusundaki kararlılığını vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye ait kıta sahanlığında deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, söz konusu faaliyet için Türkiye'den alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız bayraklı geminin, Türkiye'nin kıta sahanlığının dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği alan içerisinde izinsiz kablo döşemeye yönelik deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü belirtildi.

YUNANİSTAN VE GKRY'NİN SEYİR İKAZLARI İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından söz konusu faaliyet amacıyla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği kaydedildi.

Geminin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetin Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kalan bölümü için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den alınması gereken muvafakatla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığı vurgulandı.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI KORUMA KARARLILIĞIMIZ TAM"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığının tam olduğu belirtilerek, bölgede işbirliği, diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımın sürdürüleceği ifade edildi.

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