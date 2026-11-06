Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Doğu Akdeniz'de Fransız gemisi gerilimi! Türkiye'den izin açıklaması

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Doğu Akdeniz'de Fransız gemisi gerilimi! Türkiye'den izin açıklaması
Başlık ResmiDoğu Akdeniz'de Fransız gemisi gerilimi! Türkiye'den izin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında araştırma yapmayı planlayan Fransız bayraklı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, geminin faaliyetinin Türkiye'nin muvafakatını gerektiren bölümüne yönelik sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, egemenlik haklarının korunması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kaydet
|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye ait kıta sahanlığında deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, söz konusu faaliyet için Türkiye'den alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız bayraklı geminin, Türkiye'nin kıta sahanlığının dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği alan içerisinde izinsiz kablo döşemeye yönelik deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Dışişleri
GÜNDEM

Dışişleri'nden AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Ön yargılı ve hakkaniyetten uzak

YUNANİSTAN VE GKRY'NİN SEYİR İKAZLARI İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından söz konusu faaliyet amacıyla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği kaydedildi.

Geminin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetin Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kalan bölümü için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den alınması gereken muvafakatla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığı vurgulandı.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI KORUMA KARARLILIĞIMIZ TAM"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığının tam olduğu belirtilerek, bölgede işbirliği, diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımın sürdürüleceği ifade edildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.