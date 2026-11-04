Dışişleri'nden AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Ön yargılı ve hakkaniyetten uzak

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun 2026 Türkiye Raporu'na sert tepki göstererek siyasi kriterler, yargı ve temel haklara ilişkin iddiaları reddetti. AB'yi çifte standartlı ve ön yargılı davranmakla eleştiren Bakanlık, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin savunulmasına da itiraz ederek Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiğini vurguladı.

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Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında yayımladığı Türkiye Raporu, Ankara'nın tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı, raporda Türkiye'ye yönelik siyasi kriterler, yargı bağımsızlığı ve temel haklar konularındaki değerlendirmeleri reddederek AB'yi çifte standartlı ve ön yargılı davranmakla eleştirdi.

Açıklamada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşru haklarının göz ardı edildiği belirtilirken, AB'ye üyelik perspektifini güçlendirecek somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Avrupa Komisyonunun hazırladığı raporun AB'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Raporda siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanlarında yer verilen iddiaların kabul edilmediği belirtilirken, söz konusu değerlendirmelerin bazı AB yetkililerinin çifte standartlı tutumundan kaynaklandığı savunuldu.

Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı bulduğu Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin raporda savunulmasına da tepki gösterildi. Açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiği vurgulanarak, AB'nin Kıbrıs meselesinde Rum tarafının tutumunu koşulsuz benimsemesinin çözüm çabalarına katkı sağlamayacağı kaydedildi.

Dışişlerinden ABnin Türkiye raporuna sert tepki: Ön yargılı ve hakkaniyetten uzak

AB'YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımlar yerine ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon doğrultusunda yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyet temelinde ilişkileri geliştirmeye hazır olduğu bildirildi.

Bakanlık, AB'den son dönemde artan diyaloğun somut kararlara dönüştürülmesini ve Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

"ÖN YARGILI, HAKKANİYETTEN UZAK"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında ülkemizle ilgili hazırladığı rapor, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkemize karşı ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Söz konusu ithamlar, bazı AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımının ve tutarsız, inandırıcılığını yitirmiş zihniyetinin yansımasıdır.

Dışişlerinden ABnin Türkiye raporuna sert tepki: Ön yargılı ve hakkaniyetten uzak

Raporda, son yıllarda olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmayan, gerçeklerden kopuk, maksimalist tezlerinin savunulduğunu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatleri ile haklı politikalarının bir kez daha göz ardı edildiğini müşahede ediyoruz. AB’nin, Kıbrıs meselesinde kayıtsız şartsız Kıbrıs Rum tarafının tutumunu benimsediği müddetçe çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmadığını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz.

DOĞU AKDENİZ

Rapordaki Doğu Akdeniz’e ilişkin değerlendirmeler uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine bütünüyle aykırı olup Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’na dair ifadelerin de herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerlemeye, iyi işleyen piyasa ekonomisine ve Birlik içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin tespitleri önemli buluyoruz. Ülkemizin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfları olumlu değerlendiriyoruz. Raporda kayda geçirilen ekonomik ve ticari verilerin ortaya koyduğu üzere, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin haklı ve meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye-AB ilişkileri, dar siyasi hesapların ve tek taraflı yaklaşımların ötesinde, ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmelidir.

Türkiye, ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde, karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyete dayalı bir anlayışla ilişkileri ilerletmeye hazırdır.

AB’den beklentimiz, son dönemde artan diyaloğu üyelik perspektifimizi güçlendiren somut kararlara dönüştürerek, ortak geleceğimizin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesidir.

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