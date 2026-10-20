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Ekonomi

Bakan Şimşek’ten AB karşılaştırması: En düşük borçluluk oranı Türkiye’de

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Bakan Şimşek’ten AB karşılaştırması: En düşük borçluluk oranı Türkiye’de
Başlık ResmiBakan Şimşek’ten AB karşılaştırması: En düşük borçluluk oranı Türkiye’de

Türkiye’nin dış borç stokunun Maastricht kriterinin altında olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında en düşük borçluluk oranına sahip ülke konumundadır” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin Türkiye’nin dış borcu ile ilgili yazılı soru önergelerini cevapladı. Şimşek, kamu borç yönetiminin yürütülmesinde makroekonomik dengelerin gözetilerek, para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikasının izlendiğini kaydetti. Şimşek, finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa şartları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle karşılanması ilkelerinin esas alındığını bildirdi. Şimşek, “Bu bağlamda, 2003 yılından beri kararlılıkla uygulanan, kur, faiz, refinansman ve likidite risklerini gözeten stratejik ölçütler doğrultusunda borçlanma kompozisyonunun dengeli bir şekilde oluşturulmasına devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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Borç stokuna ilişkin değerlendirmelerde stokun nominal büyüklüğünün değil, geri ödeyebilme gücüne işaret eden ‘borç yükü’ kavramının kullanıldığını hatırlatan Şimşek, “Borç yükünün temel ve uluslararası göstergesi, borç stokunun millî gelire oranıdır. Stratejik ölçütlere dayalı, makul risk düzeyi ve uygun maliyetli borçlanma politikası sayesinde, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı 2002 yılında yüzde 71,2 iken 2025 yılında, Maastricht kriterinin yüzde 60 altında, yüzde 23,7 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk çeyreğinde ise bu oran yüzde 23,1’e gerileyerek AB üyesi ülkelerdeki ortalama yüzde 82,9 seviyesinin oldukça altındadır. Bu açıdan ülkemiz, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında en düşük borçluluk oranına sahip ülke konumundadır” değerlendirmesinde bulundu.

24 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Şimşek, ayrıca, Türkiye’nin dış borç stokunun GSYH’ye oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, 2026 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 31,6 ile 2002 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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