Küçükçekmece'deki faciadan saniyelerle kurtuldular: O anlar kamerada
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğü sırada yoldan geçen araçların faciadan kurtulma anları kameralara yansıdı.
Küçükçekmece’de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Binanın çöktüğü esnada yoldan geçen araçların faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.