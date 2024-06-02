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Küçükçekmece'deki faciadan saniyelerle kurtuldular: O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Bina Çökmesi, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğü sırada yoldan geçen araçların faciadan kurtulma anları kameralara yansıdı.

Küçükçekmece’de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Binanın çöktüğü esnada yoldan geçen araçların faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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