Küçükçekmece'deki faciadan saniyelerle kurtuldular: O anlar kamerada

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğü sırada yoldan geçen araçların faciadan kurtulma anları kameralara yansıdı.