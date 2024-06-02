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Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de çöken binayı değerlendirdi

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Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesinin ardından 1 kişi can verdi, 8 kişi yaralandı. Bir köpek enkazdan 12 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Yaşanan elim faciayı değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Ekrem İmamoğlu) söyledikleri" dedi.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Enkazda 1 kişi can verdi, 8 kişi yaralandı. Olaydan 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan faciaya yönelik açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür'ün değerlendirmesi şu şekilde:

"DEPREMDEN EN ÇOK ZARAR GÖREBİLECEK BÖLGE"

Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır.

Naci Görür, Küçükçekmece'de çöken binayı değerlendirdi: Beni asıl ürküten şey Ekrem İmamoğlu'nun sözleri - 1. Resim

"BİNALAR KENDİLİĞİNDEN ÇÖKERSE YARIN DEPREMDE NE OLUR"

Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın söyledikleri (Ekrem İmamoğlu).

Naci Görür, Küçükçekmece'de çöken binayı değerlendirdi: Beni asıl ürküten şey Ekrem İmamoğlu'nun sözleri - 2. Resim

"BENİ ASIL ÜRKÜTEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI"

Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar.

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