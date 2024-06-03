Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a rekor teklif! Abdülkerim Bardakcı için İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öne sürüldü. Okan Buruk'un kalmasını istediği Türk stoper için EURO 2024 sonrası temasa geçileceği belirtildi.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın yıldızlarını yoğun ilgi gösteriliyor.

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson'a gelen tekliflerin ardından bu defa Abdülkerim Bardakcı için nabız yoklayan takımlar olduğu iddia edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İÇİN 15 MİLYON EURO

Bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bardakcı için Suudi Arabistan'dan 15 milyon euroluk teklif geldiği öne sürüldü.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperin, şartların oluşması halinde ayrılmaya hazır olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'dan bir takımın Abdülkerim için yüksek bir maaş teklif ettiği ve oyuncunun bu fırsatı kaçırmak istemediği konuşuluyor.