Galatasaray'ın yeni hedefi Youssouf Fofana! Fransız yıldız için kesenin ağzı açıldı

Yeni sezonda orta sahayı kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, Monaco forması giyen Youssouf Fofana için harekete geçti.

Yeni sezonda 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde gözünü Fransa'ya çevirdi.

Monaco forması giyen Youssouf Fofana'yı gündemine alan Sarı-kırmızılıların 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 25 yaşındaki Fransız oyuncuyu çok istediği belirtildi.

ARSENAL DE İLGİLENİYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in de Fofana ile ilgilenmesi Galatasaray'ın önündeki en büyük engel olduğu öğrenildi.

Sezonu 32 maçla tamamlayan Fofana, 4 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı.

Henüz üç sezon önce Strasbourg’dan 15 milyon euroya transferi olan Fofana için Monaco'nun Galatasaray'ın teklifini kabul edip, etmeyeceği merakla bekleniyor.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Tanguy Ndombele'nin yeni sezonda olmayacağı ve yerine bakılan ilk ismin Youssouf Fofana olduğu akatarıldı.