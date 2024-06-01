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Dries Mertens, 1 yıl daha Galatasaray’da kalacağını söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dries Mertens, 1 yıl daha Galatasaray’da kalacağını söyledi
Galatasaray, Mertens, Süper Lig, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen Mertens, Galatasaray'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken taraftarlar gidecek mi, sözleşmesi ne zaman bitiyor gibi sorulara cevap aradı. Trendyol Süper Lig'de asist kralı olan oyuncu futbolculuk kariyeri hakkında konuştu.

2024 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Mertens ile ilgili takımdan ayrılacak mı, gidiyor mu soruları araştırılırken başarılı oyuncudan açıklama geldi.

Belçika'nın Het Nieuwsblad Gazetesi'ne konuşan oyuncu, "Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak." sözleri ile sarı kırmızılı takım ile 1 sene daha kalacağını ifade etti.

Dries Mertens, 1 yıl daha Galatasaray’da kalacağını söyledi - 1. Resim

 

Sözleşmesinin bu sene bitmesinin ifade edilmesinin ardından şu sözleri söyledi:

"Bir yıl daha kalacağım. Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak. Zor bir karar mıydı? Hayır, biz burada çok güzel yaşıyoruz. İstanbul harika bir şehir. Mali açıdan yine iyi bir teklifti ve Galatasaray gerçekten harika bir kulüp. Burada her şey yolunda gidiyor."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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