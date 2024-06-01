Mertens geleceği hakkında kararını verdi! Futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Trendyol Süper Lig'de asist kralı olan Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Mertens, "Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takımının kazandığı son 2 şampiyonlukta başrol oynadı. Mertens, bu sezon Trendyol Süper Lig'de asist kralı oldu. Sezonun bitmesinin ardından ülkesi Belçika'ya dönen Mertens geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FUTBOLCULUK KARİYERİM BİTMİŞ OLACAK

Belçika'nın Het Nieuwsblad Gazetesi'ne konuşan Mertens, sözleşmesinin bu yaz sona ereceğinin hatırlatılması üzerine "Bir yıl daha kalacağım. Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak. Zor bir karar mıydı? Hayır, biz burada çok güzel yaşıyoruz. İstanbul harika bir şehir. Mali açıdan yine iyi bir teklifti ve Galatasaray gerçekten harika bir kulüp. Burada her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KALBİMİ ÇALDI

Tecrübeli yıldız "Yüksek bir seviyedeyken bırakmak da bir seçenek değil miydi? sorusu üzerine ise "Oyundan hala çok keyif alıyorum. Gelecek yıl biraz daha az oynasam bile önemli değil, yedek kulübesinden takımı motive etmeye çalışırım. Eğer Galatasaray olmasaydı kariyerim yine de başarılı olacaktı. Bu sadece pastanın kreması. İlk sezonumda Avrupa'da oynamadık. Ailemle çok seyahat etme fırsatım oldu. Antalya, Bodrum, İzmir, Kapadokya. Güzel. İtalya benim için her zaman dünyanın en güzel ülkesi olarak kalacak ama Türkiye de kalbimi çaldı." diyerek cevap verdi.

TAM ZAMANINDA GELDİ

Napoli'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve ABD'den teklifler aldığını ancak eşinin bu ülkelere sıcak bakmadığını belirten Mertens, "Galatasaray tam zamanında geldi." diye konuştu.

TRANSFERLERDEN DOLAYI AZ OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM

Geçen sezona son sezonu gibi girdiğini ve yapılan transferlerden dolayı daha az oynayacağını düşündüğünü söyleyen Belçikalı futbolcu, "Teknik direktörümün ve kulübümün niyetinin benim daha az oynamam olduğunu hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi getirdiler. Büyük isimler. Ancak bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm ve takımda kaldım. Evet, bu sezon gerçekten kendimi şaşırttım." dedi.

BELÇİKA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Futbolcu olarak Belçika'ya dönmeyi düşünmediğini belirten Mertens, "Bunu hiç düşünmedim. Beni yanlış anlamayın: Toby Alderweireld'inki gibi bir hikayenin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim için pek bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.