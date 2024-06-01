Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip! Galatasaray bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip var. Sarı-kırmızılı yönetim, Fildişili oyuncu için bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Wilfried Zaha, beklenen performansın altında kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fildişili oyuncuyu satarak bonservis bedeli kazanmak istiyor. Premier Lig ekibi West Ham United'ın talip olduğu Wilfried Zaha için Galatasaray'ın rakamı belirlediği öne sürüldü.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, West Ham United'dan Zaha için 10 milyon Euro talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar hem verim alamadığı Zaha'nın maliyetinden kurutulacak hem de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı futbolcudan para kazanacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.