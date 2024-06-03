Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti

TRT'nin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tuğberk, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

16 Mayıs’ta aramızdan ayrılan usta sunucu Erkan Yolaç’ın acısına eşi dayanamadı. Yolaç’ın ölümünden 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da aramızdan ayrıldı.

CENAZESİ YARIN YAPILACAK

Yolaç ailesi eski Türkiye güzeli Asuman Tuğberk’in vefat haberini yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”