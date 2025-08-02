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6. sezon öncesi açıklandı! Gönül Dağı’na sürpriz transfer...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6. sezon öncesi açıklandı! Gönül Dağı’na sürpriz transfer...
Bülent Şakrak, Gönül Dağı, TRT1, Dizi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Bülent Şakrak, Gönül dağı dizisinin kadrosuna katıldı. Şakrak’ın üstleneceği karakter de belli oldu.

Güçlü tiyatro altyapısı olan Bülent Şakrak, dramatik ve komedi içerikli uzun soluklu dizi rollerinde başarılı oldu. “Yılan Hikayesi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi yapımlarla erken tanınırlık kazanan Şakrak, günümüzde ise “Sefirin Kızı”, “Misafir” gibi etkili projelerde yer aldı.

6. sezon öncesi açıklandı! Gönül Dağı’na sürpriz transfer... - 1. Resim

2024’ten itibaren “Selahaddin Eyyubi” dizisindeki karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Şakrak, TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ile anlaştı. 

6. sezon öncesi açıklandı! Gönül Dağı’na sürpriz transfer... - 2. Resim

EYLÜLDE BAŞLAYACAK

6. sezonu merakla beklenen Gönül Dağı, 183. bölümüyle eylül sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacak. Dizinin çekimleri ise ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak. 

GÖNÜL DAĞI’NIN TAYLAN’I OLACAK

Yönetmen koltuğunda Aslı Kahraman’ın oturduğu yapımın oyuncu kadrosuna, Erdal Özyağcılar’ın üstlendiği Süleyman Kaya karakterinin çocukları Taylan, Çetin ve Leyla da katılıyor. 

6. sezon öncesi açıklandı! Gönül Dağı’na sürpriz transfer... - 3. Resim

Kaya ailesinin en büyük çocuğu Taylan'ı oynayacak oyuncu netleşti. Bu önemli role deneyimli isim Bülent Şakrak hayat verecek. Diziye ayrıca Taner’in (Berk Atan) kuzeni Kadir karakteri de dahil edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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