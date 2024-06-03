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Jude Bellingham, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı! Yaptığı hareket olay oldu

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Jude Bellingham, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı! Yaptığı hareket olay oldu

Spor Haberleri

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için yapılan paylaşıma sessiz kalmadı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali sonrası Jude Bellingham ile yaşadığı diyalog gündem olmuştu.

Portekizli hocanın yanına giden Real Madridli yıldız, "Annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi." şeklinde konuşmuştu.

Dünya gündemine haber olan o diyaloğu paylaşan Fenerbahçe resmi X hesabı, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." karşılığını vermişti.

Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Bellingham, paylaşımı beğenerek Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çekti.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

 

Düzenleyen:  - Spor
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