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Sezen Aksu’dan Pakize Suda’ya vefa: Vasiyetini yerine getirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sezen Aksu’dan Pakize Suda’ya vefa: Vasiyetini yerine getirdi
Sezen Aksu, Pakize Suda, TEMA Vakfı, Orman, Hatıra Ormanı, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezen Aksu, 2022 yılında vefat eden yakın dostu Pakize Suda anısına, TEMA Vakfı iş birliğiyle Erzurum Taşağıl bölgesinde 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Sezen Aksu, üç sene önce hayatını kaybeden yakın arkadaşı Pakize Suda'nın vasiyetini gerçekleştirdi. TEMA Vakfı üzerinden Erzurum Taşağıl bölgesine 5 bin fidan bağışlayarak onun adına bir Hatıra Ormanı kurdu. Orman Genel Müdürlüğü ile TEMA Vakfı’nın ortak çalışması sonucu oluşturulan alana meşe fidanları dikildi.

Sezen Aksu’dan Pakize Suda’ya vefa: Vasiyetini yerine getirdi - 1. Resim

50 BİN FİDANA ULAŞTI

Öte yandan Aksu'nun desteğiyle toprakla buluşan fidan sayısı toplamda 50 bine ulaştı.

Aksu, 2008 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı anısına Antalya Döşemealtı bölgesine 4 bin fidan bağışlamıştı. Ayrıca, 2013 yılında verdiği konserlerden elde ettiği gelirlerin bir kısmını kullanarak Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan dikilmesine katkıda bulunmuştu. 

DOĞAYA KATKISI BÜYÜK 

Sanatçı ayrıca, 2015 yılında Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut'a; 2018’de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu’ya; 2019’da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi’ye; 2021’de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı bölgesine her biri için 5 bin fidan bağışladı. 2022 yılında Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin, 2023’te Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin, 2024’te ise Egemen Bostancı anısına Kilis Yeniyurt sahasına 5 bin fidan bağışında bulunmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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